Vocera de la Casa Blanca deja el cargo tras reconocer que no tenía título de abogada: Fue nombrada hace una semana por Trump

16 oct. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Nombrada hace una semana por el Presidente Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó este viernes el cargo tras un embarazoso inicio.

Zacharia, de 41 años, protagonizó una de las carreras más cortas que se recuerdan, tras admitir que no tenía el título de abogada como había afirmado.

Exportavoz del Departamento de Seguridad Nacional y encarnizada defensora de Trump, Zacharia protagonizó una única rueda de prensa en el podio de la Casa Blanca el pasado martes, una de las más cortas que se recuerdan: 14 minutos y tres preguntas contestadas.

"¿Esto es para ti?"

"Le dije: 'Katie, ¿esto es para ti?'", declaró Trump este viernes a los periodistas antes de subirse al avión para un mítin en Georgia.

Zacharia había admitido la víspera en una entrevista televisiva que es licenciada en Derecho, pero que nunca pasó el examen de abogada.

"Le dije: 'Katie, no tienes porqué hacerlo'... En tu lugar, lo reconsideraría'", manifestó Trump. Una fuente de la Casa Blanca confirmó luego que Zacharia iba a abandonar el cargo.

La salida de la portavoz de la Casa Blanca es un nuevo revés para Trump a tres semanas de unas decisivas elecciones legislativas, que marcarán la segunda parte de su presidencia.

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