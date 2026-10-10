Trump habla de "desacreditado" Premio Nobel de la Paz y apunta a la ganadora: "Nunca había oído hablar de esta persona"

10 oct. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump dijo que nunca había oído hablar de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y que el galardón debió obtenerlo él como presidente de Estados Unidos.

La exjueza sudafricana y defensora de los derechos humanos, Navi Pillay, ganó el prestigioso galardón este viernes, en reconocimiento por sus esfuerzos a favor del derecho internacional.

"El Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización", afirmó Trump en un mitin en Siracusa, Nueva York.

"Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas", agregó el republicano y apuntó que la elección de Pillay dejaba "una mancha indeleble en Noruega".

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump no ha ocultado su deseo de ganar el Nobel de la Paz.

Pero su guerra contra Irán, sus ambiciones de expansión territorial como en Groenlandia, su línea dura con los migrantes y sus ataques al multilateralismo lo descalificaron, según expertos en Oslo que hablaron antes de que se anunciara a Pillay como laureada.

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó este viernes Pillay tras recibir el reconocimiento.

La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.

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