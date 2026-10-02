Alivio para Chile: Trump cambia de postura y descarta prohibir exportaciones de diésel

02 oct. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes que su Gobierno vaya a prohibir las exportaciones de diésel, una medida que había sido evaluada en medio del fuerte aumento de los precios de los combustibles.

La decisión se conoció en paralelo al acuerdo alcanzado por los países del G7 para liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo, crudo y diésel, con el objetivo de aumentar la oferta disponible y aliviar las presiones sobre los precios.

¿Por qué la decisión de Trump importa para Chile?

El cambio de postura estadounidense resulta relevante para Chile debido a la alta dependencia del país respecto de ese mercado para abastecerse de diésel.

Según datos citados por La Tercera, el 56% del diésel que consume Chile es importado y 91,7% de esas importaciones provienen de Estados Unidos. Durante 2026, además, la dependencia se habría profundizado, llegando a representar prácticamente la totalidad de las importaciones chilenas en algunos meses.

Una eventual restricción estadounidense habría obligado a los importadores nacionales a buscar proveedores alternativos, principalmente en Asia, con posibles alzas en los precios.

Trump descarta el veto al diésel

Consultado por la posibilidad de prohibir las exportaciones estadounidenses, Trump aseguró que la medida "nunca estuvo sobre la mesa".

Esto, a pesar de que a principios de semana había comentado que "es posible que lo hagamos".

"Europa estuvo genial porque liberarán mucho diésel. Ellos usan diésel de una forma más desproporcionada que nosotros. Hicieron algo muy bueno", cerró el mandatario desde la Casa Blanca.

Todo sobre Donald Trump