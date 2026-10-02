Presupuesto 2027: Pase Cultural reduce sus recursos a la mitad y gobiernos regionales tendrán un recorte de 6%

02 oct. 2026 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla un crecimiento de 1,5% del gasto público respecto de 2026 y establece como principales ejes el crecimiento, la seguridad, la niñez y la protección de los beneficios sociales.

Aunque el proyecto completo se conocerá la próxima semana, Meganoticias tuvo acceso a algunos ítems que permiten establecer algunas de las principales alzas y reducciones que contempla el presupuesto.

Entre los cambios que impactarán directamente a la ciudadanía aparecen una reducción de más de 50% en los recursos del Pase Cultural y un recorte de 6% para los gobiernos regionales.

Cultura: Pase Cultural reduce sus recursos a la mitad

Uno de los principales ajustes aparece en la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los recursos destinados al Pase Cultural pasarán de $6.101 millones en 2026 a $3.000 millones en 2027, lo que representa una disminución de 50,8%.

Esto se traduce en que el beneficio se entregará a unas 40.000 familias, la mitad de lo que permitiría el monto anterior. No obstante, el monto sube de $50.000 a $75.000 por beneficiario, dinero que se paga una sola vez al año.

La reducción del Pase Cultural se enmarca en una baja general de los recursos del Ministerio de las Culturas, cuyo presupuesto disminuiría en 10,1%, pasando de $489.899 millones a $440.518 millones.

El recorte también alcanza distintas líneas vinculadas al patrimonio. El Fondo del Patrimonio tendrá una disminución de 45,3%, mientras que el Fondo Concursable del Patrimonio caerá 47%. A esto se suma el Mejoramiento Integral de Bibliotecas, cuyos recursos se reducirán en 57,9%.

Gobiernos regionales tendrán un recorte de 6%

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $1.803.524 millones para el financiamiento de los gobiernos regionales, recursos que consideran tanto sus gastos de funcionamiento como de inversión. La cifra representa una disminución de 5,1% respecto del presupuesto inicial de 2026, que alcanzó los $1.900.048 millones.

Sin embargo, el ajuste de 6% informado para los gobiernos regionales corresponde a la propuesta planteada por Hacienda durante las conversaciones con los gobernadores. El presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Alejandro Santana, explicó a La Tercera que inicialmente se había planteado una reducción de 10%, que luego bajó a 7% y finalmente quedó en 6%.

El dirigente señaló que los gobernadores sostendrán una reunión con Hacienda para revisar el detalle de los recursos asignados para 2027. Además, el proyecto contempla mecanismos que permitirían solicitar recursos adicionales durante el próximo año en función del nivel de ejecución presupuestaria.

Educación: Caen recursos para Liceos Bicentenario

En tanto, el presupuesto del Ministerio de Educación pasará de $17.482.756 millones en 2026 a $18.164.538 millones en 2027, lo que representa un aumento de 3,9% en términos nominales. Sin embargo, al considerar la inflación promedio proyectada de 3,1%, el crecimiento real de los recursos es de aproximadamente 0,78%.

Uno de los principales ajustes se observa en los Liceos Bicentenario, cuyo financiamiento pasaría de $6.505 millones en 2026 a $3.574 millones en 2027. Esto representa una disminución de 46,71% en términos reales.

Otro de los cambios es el fin de los recursos para las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb, iniciativa que actualmente reúne al programa "Yo elijo mi PC", que durante 2026 permitió entregar computadores a 96.100 estudiantes de séptimo básico.

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