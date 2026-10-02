El impactante sueldo que podría alcanzar el nuevo conservador de Bienes Raíces de Santiago

02 oct. 2026 - 17:41 hrs.

Hasta $300 millones mensuales podría recibir Carlos Miranda al quedar a cargo temporalmente de los tres registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tras la salida de Luis Maldonado.

La cifra es una estimación y no corresponde a un sueldo fijo. Según antecedentes citados por La Segunda, cada uno de estos oficios podría generar ingresos cercanos a $100 millones mensuales.

El monto final dependerá de la recaudación y de los gastos que tenga cada registro durante el período. Por ahora, no existe información pública que permita establecerlo.

Luis Maldonado, abogado de 81 años, quien también tenía un ingreso mensual de cientos de millones de pesos, debía abandonar el cargo por aplicación de la reforma al sistema notarial y registral.

Esta ley terminó con los puestos vitalicios y estableció un límite de 75 años para notarios, conservadores y archiveros.

¿Quién es Carlos Miranda?

Miranda llegó al Conservador de Santiago en 2022, cuando la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, lo escogió para ocupar el cargo de Registro de Hipotecas y Gravámenes.

Antes había sido notario titular de Concepción y conservador en Minas, además de desempeñarse en Cochrane y Copiapó.

Tras la renuncia de Kamel Saquel, Maldonado, quien lideraba el Registro de Propiedad, Comercio y Aguas, quedó a cargo del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

Por ello, su salida implica que Miranda concentre temporalmente la responsabilidad de los tres oficios del Conservador de Santiago:

Registro de Hipotecas y Gravámenes.

Registro de Propiedad, Comercio y Aguas.

Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

¿Por qué Miranda se hará cargo de tres oficios?

El tribunal estableció que, desde la entrada en vigencia de la reforma, el 2 de abril de 2026, los nombramientos de suplentes e interinos corresponden al Ministerio de Justicia.

Mientras se proveen las vacantes, los registros deben seguir funcionando mediante subrogación.