El caso de las licencias médicas sigue abierto: Contraloría detecta que 7.207 funcionarios viajaron al extranjero en 2025

02 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Un nuevo informe de la Contraloría contabilizó a 7.207 servidores públicos que registraron salidas del país mientras tenían licencias médicas durante 2025. La cifra representa una caída de 63% frente a los registros de 2023 y 2024, cuando se identificaron 19.963 y 19.597 funcionarios, respectivamente.

El dato forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, publicado este 2 de octubre. El organismo elaboró el reporte tras cruzar información sobre licencias médicas con datos de la Policía de Investigaciones (PDI). Para este conteo, se considera que una persona viajó fuera de Chile si registra al menos una entrada o una salida del país durante el período consultado.

La Contraloría advierte que el informe identifica viajes asociados a licencias médicas eventualmente irregulares. No establece por sí solo que cada funcionario haya cometido una infracción: las instituciones involucradas deberán iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y determinar las responsabilidades en cada caso.

Reincidencias durante 3 años

El análisis de 2023, 2024 y 2025 muestra que los casos no se limitaron a personas que aparecen en un solo período. Según el reporte, 36.025 personas registraron viajes con licencia médica en uno de los tres años; 4.522 lo hicieron en dos años y 566, en los tres.

El documento también contabiliza a 1.299 servidores que registraron salidas del país con licencia médica después de la emisión del CIC N° 9, el 20 de mayo de 2025. De ellos, 320 ya habían registrado viajes en 2023 o 2024 y volvieron a aparecer después de la publicación de ese informe.

Junji encabeza el ranking de 2025

En el ranking de entidades con más licencias médicas asociadas a salidas del país durante 2025, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) registra 346. Aunque esa cifra es menor que las 1.263 contabilizadas en 2023 y las 1.017 de 2024, la institución vuelve a encabezar el listado del último año.

Le siguen la Fundación Integra, con 326 licencias en 2025, frente a 1.068 en 2023 y 866 en 2024; el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro, con 207, frente a 487 y 581; la Municipalidad de Arica, con 165, frente a 355 y 389; y el Servicio de Salud Magallanes, con 162, frente a 763 y 501.

El ranking cuenta licencias médicas, mientras que la cifra nacional de 7.207 corresponde a servidores públicos. Por eso, ambos indicadores no deben leerse como si midieran la misma unidad.

Fuerte caída tras el primer informe

El CIC también comparó las licencias médicas eventualmente irregulares utilizadas para viajar entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de cada año. En ese tramo de 2025 se contabilizaron 1.497 licencias, frente a 18.314 en igual período de 2023 y 15.629 en 2024.

Según el organismo, el registro de 2025 es 92% menor que el de 2023 y 90% inferior al de 2024. La Contraloría sostuvo que el CIC N° 9 “ha contribuido a una reducción sostenida y significativa” en el uso de licencias eventualmente irregulares para viajes.

Procedimientos disciplinarios y envío de antecedentes

La Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios. Estas deberán remitir, dentro de cinco días desde la notificación, las resoluciones que ordenen esos procesos, a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

Además, enviará el consolidado y sus antecedentes a la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, para que actúen dentro de sus atribuciones.

El informe comprende servidores de órganos de la Administración del Estado, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, empresas públicas, universidades estatales y determinadas fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que cumplen funciones de interés público y dependen sustantivamente de financiamiento fiscal. Excluye, entre otros, al Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central y el Consejo de Defensa del Estado. Los funcionarios afiliados a DIPRECA y CAPREDENA fueron tratados en un informe separado, cuyo comparativo de 2025 aún está en elaboración.

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