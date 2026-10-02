Reabren el paso vehicular en calle Bandera: Estos son los recorridos que circularán por la arteria del centro de Santiago

02 oct. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de 13 años, el transporte público volverá a circular por calle Bandera, en pleno centro de Santiago. Con la reapertura del paso vehicular, cuatro servicios de Red Movilidad retomarán este eje para conectar el sector sur de la capital con el extremo norte de la Alameda.

El regreso de los buses se producirá tras el periodo en que Bandera funcionó como un tradicional paseo exclusivamente peatonal. La circulación de locomoción colectiva había sido interrumpida en junio de 2013, debido a los trabajos asociados a la construcción de la Línea 3 del Metro.

Los recorridos que volverán a circular

La reapertura no significará el retorno de la antigua configuración de la calle. El nuevo diseño contempla sectores semipeatonales y pistas destinadas tanto al transporte público como a vehículos particulares.

Los recorridos confirmados que utilizarán nuevamente esta arteria son las líneas 201, 301, 306 y el servicio nocturno 264.

Entre la salida del túnel de la Alameda y calle Compañía habrá una pista para buses y una vía peatonal. En este tramo, el espacio destinado a los peatones irá alternándose entre ambas veredas según la cuadra.

Esta configuración busca evitar que los buses circulen a altas velocidades y establece un límite máximo de 30 km/h.

En tanto, desde Compañía hasta General Mackenna, Bandera tendrá dos vías: una pista Solo Bus destinada al transporte público y otra para vehículos particulares. En este sector, la velocidad máxima será de 50 km/h.

¿Cuándo volverán los buses a calle Bandera?

De acuerdo con lo informado por El Mercurio, las autoridades fijaron tentativamente el viernes 2 de octubre como la fecha para la reinauguración del tránsito de microbuses por calle Bandera.

La planificación contempla una etapa de marcha blanca durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, con el objetivo de facilitar la adaptación de conductores, pasajeros y peatones al nuevo esquema vial.

De esta manera, se espera que el funcionamiento normal del nuevo sistema de transporte público comience el lunes 5 de octubre.