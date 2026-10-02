Detienen a joven de 18 años por asalto en minimarket mientras debía estar cumpliendo arresto domiciliario

02 oct. 2026 - 07:21 hrs.

¿Qué pasó?

Las cámaras de seguridad de un minimarket de avenida Larraín permitieron identificar a un joven de 18 años que habría participado en un robo al local mientras se encontraba bajo arresto domiciliario total. El sospechoso fue ubicado en Peñalolén y posteriormente quedó en prisión preventiva.

El hecho ocurrió cuando el sujeto ingresó al recinto comercial e intimidó a la trabajadora para sustraer especies. Tras el robo, la víctima acudió a Carabineros y entregó un dato que resultó clave para la investigación: el establecimiento contaba con cámaras de seguridad.

Las cámaras permitieron identificarlo

Las imágenes permitieron observar el rostro y las características de la vestimenta del sospechoso. Con esos antecedentes se realizó un cruce de información que permitió establecer su identidad y ubicarlo en la comuna de Peñalolén.

Carabineros se trasladó hasta ese sector para concretar la detención. La mayor Carolina Constanzo, de la 16 Comisaría de La Reina, señaló que “se logró una orden de detención, la que se materializó en la comuna de Peñalolén”.

La funcionaria agregó que el joven “cuenta con detenciones por los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, entre otros delitos,además mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total, la cual no estaba cumpliendo”.

Tras su detención, el joven quedó en prisión preventiva mientras continúa la investigación.