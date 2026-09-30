Presupuesto 2027: Kast pone el foco en seguridad con $7 billones y anuncia 241 obras para impulsar el crecimiento

30 sept. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles en cadena nacional su primer proyecto de Ley de Presupuesto para 2027. La propuesta contempla un crecimiento del gasto público de 1,5% respecto de este año.

Uno de los principales líneamientos del Presupuesto será el empleo, el crecimiento y la reconstrucción, que tendrán un aumento del 8,1%, equivalente a $9,5 billones. Dentro de este eje se contempla el Plan Chile Despega, orientado a la creación de 100 mil nuevos empleos, además de una cartera extraordinaria de 241 obras públicas cuyo inicio se adelantará a enero.

"Impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones de Chile pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo". Y agregó: "Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona, y no vamos a esperar a mitad de año, vamos a adelantar su inicio a enero con seguimiento obra por obra".

Énfasis en seguridad

Además del foco en el crecimiento, otro de los principales anuncios realizados por el Presidente fue el aumento de $7 billones destinados a seguridad, lo que representa un incremento de 9,1% respecto del presupuesto actual.

Según explicó el Mandatario, estos recursos permitirán financiar 1.000 nuevos cupos en Carabineros, la formación de más de 3.200 alumnos, equipamiento y la construcción de cinco cuarteles. Los recursos destinados a seguridad se distribuirán de la siguiente manera:

PDI : Se duplicarán los recursos destinados a equipos para enfrentar el crimen organizado.

: Se duplicarán los recursos destinados a equipos para enfrentar el crimen organizado. Gendarmería : Tendrá un aumento de 18%.

: Tendrá un aumento de 18%. Migraciones : Los recursos crecerán aproximadamente un tercio.

: Los recursos crecerán aproximadamente un tercio. Fiscalía: Se contempla financiamiento para la nueva Fiscalía Supraterritorial.

La propuesta en programas públicos

En materia de programas públicos, se revisaron 632 iniciativas correspondientes a 23 ministerios. Según explicó Kast, "los que funcionan crecen; los que no dan resultados tendrán que mejorar antes de recibir un peso más".

En esta línea, afirmó que los beneficios sociales garantizados por ley, entre ellos la PGU, no se terminarán y que el foco estará puesto en fiscalizar cómo se utiliza cada peso.