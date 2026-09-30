Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 2
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en cuatro estaciones de la Línea 2.
En el anuncio, que se realizó a eso de las 15:08 horas, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte y La Cisterna, y se entregó la razón de la interrupción: "Servicio disponible en #L2 solo desde Vespucio Norte a La Cisterna debido a emergencia medica", informó Metro en su cuenta de X.
Además, Metro informó que "el tiempo estimado para restablecer el servicio completo es de aproximadamente 2 horas".Ir a la siguiente nota
¿Qué estaciones no están disponibles?
En específico, las estaciones suspendidas son las siguientes:
- El Bosque
- Observatorio
- Copa Lo Martinez
- Hospital El Pino
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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