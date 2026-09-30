Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 2

30 sept. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en cuatro estaciones de la Línea 2.

En el anuncio, que se realizó a eso de las 15:08 horas, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte y La Cisterna, y se entregó la razón de la interrupción: "Servicio disponible en #L2 solo desde Vespucio Norte a La Cisterna debido a emergencia medica", informó Metro en su cuenta de X.

Además, Metro informó que "el tiempo estimado para restablecer el servicio completo es de aproximadamente 2 horas".

¿Qué estaciones no están disponibles?

En específico, las estaciones suspendidas son las siguientes:

El Bosque

Observatorio

Copa Lo Martinez

Hospital El Pino

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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