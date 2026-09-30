Suspenden la ejecución de Christa Pike a minutos de realizarse: Revisarán argumentos de la defensa sobre condena a muerte

30 sept. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

La ejecución de Christa Pike, de 50 años, fue suspendida este miércoles 30 de septiembre, aproximadamente una hora antes de que se llevara a cabo mediante inyección letal en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, Tennessee.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, que concedió una suspensión temporal para revisar los argumentos de la defensa sobre la condena a muerte de Pike.

Los argumentos de la defensa

La defensa sostiene que sus antecedentes de abuso sexual durante la infancia no fueron considerados adecuadamente durante el proceso que terminó con su sentencia. La resolución judicial permitirá analizar estos cuestionamientos antes de que se concrete la ejecución.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en enero de 1995, cuando la ahora reclusa tenía 18 años. El caso involucró también a su entonces novio, Tadaryl Shipp, y a una amiga, Shadolla Peterson.

La primera ejecución de una mujer en más de 200 años

La ejecución estaba prevista para este miércoles y, de haberse concretado, Pike habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Actualmente, es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de ese estado.

La suspensión se produjo después de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazara una solicitud de clemencia presentada por sus abogados. La defensa había pedido que se conmutara la pena capital por cadena perpetua sin libertad condicional.

Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía General de Tennessee solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión y permita que la ejecución siga adelante.

Por ahora, la orden no anula la condena ni establece una nueva fecha para llevarla a cabo.