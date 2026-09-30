Muere a los 13 años Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe: "Era la luz de nuestras vidas"

30 sept. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Chad Lowe y la productora Kim Painter atraviesan un profundo dolor tras la muerte de su hija Fiona Hepler Lowe, quien falleció a los 13 años.

La adolescente era la segunda de las tres hijas de la pareja, que le dio la bienvenida el 16 de noviembre de 2012. Sus hermanas son Mabel Painter, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10.

La familia confirmó la noticia en un comunicado compartido con PEOPLE este martes 29 de septiembre, en el que recordó a Fiona como una joven “cariñosa, inteligente, creativa y que amaba bailar”.

"Pedimos oraciones y privacidad en este momento"

“Estamos profundamente devastados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, lamentó la familia.

Sus padres también destacaron el vínculo que tenía con sus hermanas y el lugar que ocupaba dentro de la familia.

“Sus hermanas la adoraban y sus padres la amaban profundamente”, señalaron. “De hecho, era la luz de nuestras vidas”.

Chad, de 58 años, y Kim, de 52, pidieron además privacidad para enfrentar este momento y solicitaron oraciones tras la pérdida de su hija.

“Su muerte es devastadora para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en este momento. Si tú o alguien que conoces está atravesando problemas de salud mental, por favor comunícate con la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis llamando o enviando un mensaje de texto al 988”, concluye el comunicado.