¿La cámara de tu teléfono te está espiando?: Estas son las señales que podrían alertarte

30 sept. 2026 - 12:40 hrs.

La posibilidad de que alguien pueda acceder a la cámara de un teléfono genera preocupación entre los usuarios. De acuerdo con ESET Latinoamérica, existen herramientas de acceso remoto, como el spyware, que pueden permitir a ciberdelincuentes espiar un dispositivo e incluso visualizar lo que aparece en su pantalla.

Las señales que podrían indicar una intrusión

Una de las primeras alertas puede ser un comportamiento inesperado de la cámara, como que se active por sí sola o que no sea posible utilizarla porque otra aplicación estaría accediendo a ella. ESET advierte que algunos tipos de spyware incluso pueden desactivar el indicador que muestra que la cámara está en uso.

Otra señal son las fotos o videos desconocidos almacenados en la galería, que el usuario no recuerde haber tomado. A esto se pueden sumar un consumo de batería superior al habitual, sobrecalentamiento del equipo y un uso inusual de datos, debido a que las imágenes capturadas podrían ser enviadas a través de Internet.

También es posible detectar problemas de rendimiento, como aplicaciones que se cierran inesperadamente, lentitud o, en casos extremos, que el teléfono deje de responder. Reinicios inesperados o que la pantalla se encienda sin un motivo aparente son otros comportamientos que ESET identifica como posibles señales de alerta.

La presencia de aplicaciones nuevas o desconocidas también puede ser relevante, ya que el malware diseñado para espiar puede instalarse como una aplicación que aparenta ser legítima.

¿Cómo proteger la cámara del teléfono?

Entre las recomendaciones entregadas por ESET está revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones y revocar aquellos accesos a la cámara o al micrófono que no sean necesarios. También aconseja mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, además de descargar programas únicamente desde tiendas oficiales.

La compañía recomienda utilizar métodos de autenticación seguros, evitar hacer jailbreak o rootear el dispositivo y mantenerse alerta frente al phishing. Como medida adicional, también plantea cubrir físicamente la cámara cuando no se esté utilizando.

Si existe la sospecha de que alguien accedió a la cámara sin autorización, ESET aconseja realizar un análisis de malware, revisar y desinstalar aplicaciones sospechosas, comprobar los permisos y actualizar el software.

Si los problemas persisten, puede ser necesario restablecer el teléfono de fábrica o restaurarlo desde una copia de seguridad.

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