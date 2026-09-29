WhatsApp cambia sus requisitos desde septiembre: Qué deben tener Android y iPhone para usar la app

29 sept. 2026 - 17:13 hrs.

WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y su instalación es prácticamente imprescindible para muchos usuarios de smartphones.

Sin embargo, como ocurre con cualquier aplicación, necesita que los dispositivos cumplan determinados requisitos para seguir funcionando.

La plataforma realizó cambios en sus requisitos mínimos de compatibilidad desde septiembre, por lo que algunos teléfonos podrían dejar de tener acceso a la aplicación. Para los usuarios afectados, las alternativas serán dejar de utilizar WhatsApp o cambiar de dispositivo.

¿Cuáles son los nuevos requisitos de WhatsApp?

Los cambios buscan garantizar que la aplicación pueda continuar entregando soporte y actualizaciones. Los nuevos requisitos son los siguientes:

Android : A partir del 8 de septiembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con Android 6 y versiones posteriores .

: A partir del 8 de septiembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con . iPhone: A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

Debido a estas modificaciones, algunos modelos antiguos podrían dejar de ser compatibles con WhatsApp.

¿Qué pasa si el teléfono queda sin soporte?

Los dispositivos afectados podrían presentar fallos, errores de funcionamiento y vulnerabilidades que comprometan la privacidad y los datos personales.

Además, al no contar con soporte técnico oficial, cualquier problema que surja podría quedar sin solución, aumentando el riesgo de perder información importante almacenada en el dispositivo.