Cyber Monday 2026: El impacto que el evento de ventas online puede tener en la economía chilena

29 sept. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Cyber Monday 2026 ya tiene fecha y llegará con una edición especial, al cumplirse 15 años desde el inicio del evento en Chile. La jornada se extenderá durante tres días y reunirá a cientos de empresas con ofertas y promociones online.

En entrevista con la sección "Con Peras y Manzanas" de Meganoticias, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, entregó detalles de lo que prepara esta nueva edición y destacó el crecimiento que ha tenido el evento desde sus primeras versiones.

¿Cuándo será el Cyber Monday 2026?

El próximo Cyber Monday se realizará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con la participación de unas 560 empresas, según explicó Vial.

Una cifra que contrasta con los inicios del Cyber, cuando en su primera edición participaron apenas siete empresas.

"En el primer Cyber tuvimos 33.000 transacciones y ahora estamos hablando de 5.000.000", recordó la presidenta de la CCS.

De hecho, aseguró que actualmente los grandes eventos Cyber pueden alcanzar ventas por 540 millones de dólares, lo que ha traído un efecto relevante en la actividad económica.

Según explicó Vial, los últimos eventos han tenido un impacto cercano al 0,4% en el Imacec.

¿Qué es lo que más compran los chilenos?

Aunque la tecnología se ha mantenido entre las categorías más importantes, los productos y servicios más buscados han ido cambiando durante los 15 años del evento.

Vial mencionó que "un rubro que es importante, aparte de todo lo que usted me ha dicho, vestuario, calzado, tecnología, pasaje, es alimento", destacó.

Nueva herramienta de búsqueda

Para esta edición, la página web oficial del evento Cyber.cl contará con herramientas para personalizar la búsqueda de productos, incluyendo un agente que puede recomendar artículos según los intereses de cada usuario.

"Le va a mostrar de grandes tiendas, de grandes marcas, pero también le va a mostrar los pequeños, que es más de nicho, más chiquitito, así podemos apoyar un poco más a las pymes", explicó Vial.

Para cerrar, la presidenta aseguró que Cyber genera miles de ofertas laborales asociadas principalmente al aumento de la actividad comercial y logística, llegando hasta 10.000 nuevos puestos de trabajo.

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