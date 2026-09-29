Detectan murciélago con rabia en barrio Lastarria y activan operativo de vacunación para mascotas

29 sept. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Santiago y la Seremi de Salud Metropolitana realizaron un operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos en el barrio Lastarria, luego de que se confirmara un caso positivo de rabia en un murciélago encontrado en el sector.

¿Qué mascotas deben vacunarse?

Alberto Aspilcueta, veterinario de la Seremi de Salud Metropolitana, explicó que el operativo responde al protocolo establecido ante la detección de un ejemplar positivo y contempla un radio de 200 metros.

El despliegue contempló un stock de 200 dosis destinadas a las mascotas de las viviendas ubicadas entre Victoria Subercaseaux, Merced, Estados Unidos, Namur y la Alameda Bernardo O'Higgins.

A los tutores se les entregó el certificado oficial de vacunación antirrábica, documento exigido por la normativa vigente.

34 focos de rabia en la RM

Aspilcueta informó que en la Región Metropolitana se han registrado 34 focos de rabia, cuatro de ellos en Santiago, y reiteró la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas.

"Hacemos un llamado central a mantener al día la inmunización antirrábica, ya que la vacunación masiva es la única barrera biológica efectiva para cortar la cadena de transmisión entre la fauna silvestre y nuestras mascotas, protegiendo así la salud de toda la población", indicó Aspilcueta.

¿Qué hacer si encuentro un murciélago?

La autoridad sanitaria recordó que un murciélago que ingrese a un domicilio, no pueda volar o sea visto durante el día con un comportamiento errático puede ser portador de rabia.

Ante estos casos, se recomienda no tocarlo con las manos descubiertas. La indicación es aislarlo de manera segura utilizando guantes y un recipiente o caja, y dar aviso a Salud Responde al 600 360 7777 para su retiro y posterior análisis en el Instituto de Salud Pública (ISP).

La recomendación busca evitar el contacto directo con el animal y permitir que las autoridades sanitarias puedan realizar el análisis correspondiente.

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