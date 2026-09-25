Bono PAD Parto: ¿Cuál es su valor y qué incluye?

25 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El nacimiento de un hijo o hija trae una enorme felicidad a las familias, pero también conlleva importantes gastos económicos. Uno de los principales es la atención médica del parto, por lo que Fonasa entrega una alternativa mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), el cual permite a las mujeres dar a luz por un monto mucho más bajo que el valor particular.

Esta prestación, disponible para afiliadas y cargas de los tramos B, C y D, ofrece un paquete médico con un precio fijo que se concede de antemano, asegurando la atención integral de la madre y del recién nacido siempre que se trate de un embarazo normal.

¿Cuánto cuesta el Bono PAD Parto?

Según los datos entregados por Fonasa, el valor total del paquete médico para la atención del parto es de $1.432.730.

Como el organismo otorga una cobertura del 75%, el copago final a cargo de la paciente es de $358.180. Este monto fijo evita cobros sorpresa o diferencias por días cama, uso de pabellón o medicamentos durante la estadía en hospitales y clínicas.

¿Qué incluye esta cobertura?

El beneficio contempla una atención integral antes, durante y después del nacimiento:

Equipo profesional completo : Honorarios del médico obstetra, matrona, anestesista y pediatra o neonatólogo.

: Honorarios del médico obstetra, matrona, anestesista y pediatra o neonatólogo. Atención de la madre : Cobertura de la atención, sea parto vaginal o cesárea, días cama, derecho a pabellón, medicamentos, insumos, tratamiento de complicaciones maternas derivadas del parto y controles postoperatorios hasta 15 días después del alta.

: Cobertura de la atención, sea parto vaginal o cesárea, días cama, derecho a pabellón, medicamentos, insumos, tratamiento de complicaciones maternas derivadas del parto y controles postoperatorios hasta 15 días después del alta. Atención del recién nacido: Visitas médicas diarias, exámenes de rutina, vacunas, administración de vitamina K, uso de cuna/sala cuna y tamizaje auditivo.

¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

Dado que el costo del Bono PAD se calcula para un embarazo normal, quedan excluidos los siguientes casos de alto riesgo:

Partos múltiples .

. Complicaciones médicas previas o complejas de la madre , como embolia de líquido amniótico, coagulopatías o trombofilias.

, como embolia de líquido amniótico, coagulopatías o trombofilias. Complicaciones del recién nacido derivadas de prematurez (menor a 37 semanas de gestación), malformaciones o patologías previas al nacimiento.

En estas situaciones de mayor complejidad, la atención debe realizarse mediante un programa complementario en centros de salud de alta complejidad.

Requisitos y cómo solicitarlo

Para usar este beneficio, se debe solicitar la inscripción a las 37 semanas de gestación.

El trámite requiere elegir un establecimiento que mantenga convenio vigente para esta prestación PAD. La clínica o centro médico emitirá el Programa de Atención de Salud. Este documento debe ser valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa para obtener el bono definitivo. El bono debe presentarse luego en el centro de salud antes de la intervención.

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