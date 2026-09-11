Bono PAD: ¿Cuánto cuesta una cirugía de abdomen flácido o "guatita de delantal"?

11 sept. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono PAD de Fonasa permite acceder a distintas intervenciones quirúrgicas y procedimientos de salud con un precio conocido de antemano. Entre las prestaciones disponibles se encuentra el tratamiento quirúrgico para el abdomen flácido, conocido popularmente como "guatita de delantal".

Este beneficio permitirá a los pacientes acceder a la abdominoplastia en clínicas privadas con costos fijos y financiamiento accesible.

¿Cuánto cuesta la cirugía de "guatita de delantal" con Bono PAD?

De acuerdo con el arancel del Bono PAD, el valor total del tratamiento quirúrgico para abdomen flácido es de $3.583.580.

Sin embargo, Fonasa cubre la mitad de la operación, mientras que el copago que debe pagar el paciente es de $1.791.790.

También, Fonasa ofrece un préstamo del 85% del monto, es decir, $1.523.020. La prestación está dirigida a afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos establecidos para esta intervención.

¿Qué incluye el Bono PAD para abdominoplastia?

En el caso del tratamiento quirúrgico para abdomen flácido, incluye los honorarios del equipo profesional, el uso de pabellón, los días cama, exámenes de laboratorio e imagenología que correspondan, además de medicamentos, insumos y dispositivos necesarios para la cirugía.

También considera la atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo los controles postoperatorios y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la intervención.

¿Quiénes pueden acceder a esta cirugía?

Para acceder al PAD de tratamiento quirúrgico de abdomen flácido se deben cumplir determinados criterios. Entre ellos, Fonasa establece que pueden acceder pacientes de cualquier sexo menores de 55 años con un IMC inferior a 30, mientras que las personas entre 55 y 65 años deben tener un IMC inferior a 25.

Además, el pliegue abdominal debe colgar al menos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal.

Existen también condiciones que excluyen el acceso a esta prestación, entre ellas el embarazo, el postparto de menos de seis meses, una enfermedad oncológica activa, enfermedades dermatológicas activas en el área que será intervenida. Tampoco pueden acceder personas con enfermedad psiquiátrica descompensada o tabaquismo activo.

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