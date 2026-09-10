Bono PAD Manga Gástrica 2026: ¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?

10 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Someterse a una cirugía de manga gástrica es una de las opciones más consultadas por quienes buscan tratar el exceso de peso o patologías asociadas a la obesidad. Para los afiliados a Fonasa, esta intervención se puede realizar mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio que permite acceder a la operación en clínicas privadas con un costo fijo y que está claro desde el principio.

Este procedimiento busca reducir la capacidad del estómago mediante una técnica que remueve un porcentaje para dejarlo con una forma tubular.

¿Cuánto paga el usuario por la manga gástrica con Bono PAD?

La intervención tiene un valor total de $4.667.700 en los establecimientos con convenio. Bajo el sistema PAD, Fonasa financia la mitad de la cuenta, por lo que el usuario debe realizar un copago de $2.333.850.

Si el paciente no tiene el dinero total para el copago, el fondo ofrece un préstamo médico sin intereses que cubre hasta el 85% de ese monto ($1.983.770), permitiendo pagarlo en cuotas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

El beneficio está disponible para afiliados de los tramos B, C o D de Fonasa de entre 18 y 65 años que cumplan con los siguientes criterios de Índice de Masa Corporal (IMC):

IMC mayor a 40 : Con o sin enfermedades asociadas.

: Con o sin enfermedades asociadas. IMC de 35 a 40 : Con al menos una enfermedad asociada severa.

: Con al menos una enfermedad asociada severa. IMC entre 30 y 35: En pacientes con diabetes tipo 2 de difícil manejo.

¿Qué incluye el paquete de Fonasa?

El valor del paquete garantiza una cobertura integral sin cobros adicionales posteriores. Incluye honorarios del equipo médico, días cama, derecho a pabellón, insumos de laparoscopia, exámenes y medicamentos durante la hospitalización.

Además, cubre complicaciones o atenciones derivadas de la cirugía hasta 15 días después del alta, junto a un protocolo de seguimiento durante el primer año que contempla al menos cuatro consultas médicas, controles con nutricionista o kinesiólogo y exámenes de laboratorio e imagenología.