Bono por Formalización del Trabajo: Esta es la edad mínima para recibir el beneficio

10 sept. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono por Formalización del Trabajo es un beneficio que se entrega en una sola ocasión a personas que ingresan por primera vez al mundo laboral y que cumplen con una serie de requisitos.

El aporte está dirigido a personas usuarias o integrantes de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

¿Cuál es la edad mínima para recibir el bono?

Uno de los requisitos para acceder al Bono por Formalización del Trabajo es ser mayor de edad, por lo que se puede cobrar a partir de los 18 años.

Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Incorporarte por primera vez a un trabajo formal .

. Registrar, a lo menos, cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Cabe consignar que el bono es no postulable, por lo que las personas que cumplen las condiciones pueden acceder a él sin realizar una solicitud.

¿Cuánto dinero entrega el Bono por Formalización del Trabajo?

El beneficio contempla un pago máximo de $302.505, aunque el monto que recibe cada persona depende del mes de participación en que se encuentre durante el programa de Acompañamiento Sociolaboral (ASL):

Mes 1 al 19: $302.505

$302.505 Mes 20: $242.005

$242.005 Mes 21: $193.604

$193.604 Mes 22: $154.883

$154.883 Mes 23: $123.906

$123.906 Mes 24: $99.125

De esta manera, quienes se encuentran entre el primer y el decimonoveno mes de participación pueden recibir el monto máximo establecido para este año.

¿Cómo se paga el bono?

El pago se realiza a través de la CuentaRUT de BancoEstado. En caso de que la persona beneficiaria no tenga una, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la apertura de una cuenta sin costo.

Cabe señalar que existe un plazo de 18 meses para cobrar el beneficio en los casos en que la persona aún no ha activado su CuentaRUT. Si no realiza este trámite dentro del plazo, se entiende que renuncia al bono.

Igualmente, las personas pueden consultar si son beneficiarias llamando al 800 104 777.

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