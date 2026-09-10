"Este contexto es bien miserable": Neme lanza dura crítica por escenario económico antes de Fiestas Patrias

10 sept. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

El complejo escenario económico que atraviesa el país fue abordado por José Antonio Neme, quien cuestionó las condiciones que enfrentan millones de chilenos en medio del alto desempleo y el bajo crecimiento de la economía.

Tras un despacho en Mucho Gusto desde las fondas del Parque Intercomunal, el periodista se refirió a los puestos de trabajo ofrecidos en el evento, lo que derivó en una reflexión más profunda acerca del escenario económico en el país en la víspera de Fiestas Patrias.

Críticas por alto desempleo

El periodista abordó las últimas cifras de desempleo y apuntó especialmente a las dificultades que enfrentan quienes buscan una fuente laboral. "Estamos por sobre los 9 puntos de desempleo, que si uno desagrega la cifra y la lleva a regiones o a ciertos grupos etarios, eso sobrepasa los dos dígitos", comenzó argumentando.

El conductor agregó que actualmente existe cerca de 1 millón de personas desempleadas y sostuvo que la combinación entre desempleo, inflación y bajo crecimiento crea un escenario particularmente difícil para los hogares.

"Este contexto es bien miserable"

Fue en ese momento cuando Neme endureció su crítica y cuestionó las condiciones en que se están generando algunos empleos temporales durante las celebraciones de Fiestas Patrias: "Me parece que todo este contexto es bien miserable".

"Yo entiendo que está muy bien que haya trabajo en las fondas temporales, pero ya esta cosa como que tener trabajo es un favor que le están haciendo al ciudadano", añadió.

A juicio del periodista, las condiciones económicas deberían entregar un mayor margen a las familias y no llevar a que las personas tengan que depender de trabajos temporales para conseguir algunos ingresos adicionales durante esta celebración.

"Arreglen esto, por favor"

Neme también cuestionó que parte de las dificultades económicas sean explicadas por el Gobierno únicamente a partir de factores externos, mencionando entre ellos los conflictos internacionales y la situación en el estrecho de Ormuz.

"Conflictos en el mundo ha habido siempre, siempre, siempre. Entonces, arreglen esto, por favor", manifestó.

Para cerrar, el conductor comentó: "Puede ser o no una herencia del gobierno anterior, una mala administración del gobierno anterior, que puede serlo, no tengo idea, pero ya está. Arreglemos lo que hay".

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