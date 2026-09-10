Se acercan las Fiestas Patrias: Este es el corte de carne más fácil de preparar a la parrilla según Bernardo Borgeat

10 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan pocos días para las Fiestas Patrias y muchas familias chilenas ya comienzan a preparar el tradicional asado que reunirá a familiares y amigos durante el 18 y 19 de septiembre. En medio de los preparativos, una de las preguntas habituales es qué corte de carne elegir para llevar a la parrilla y obtener un buen resultado.

Para quienes no tienen tanta experiencia frente al carbón, escoger una carne que sea sencilla de cocinar puede marcar la diferencia.

Bernardo Borgeat, fundador de AsadosPro, empresa dedicada a eventos y asados para empresas, familias y celebraciones, es un referente a la hora de hablar de carnes. A través de sus redes sociales suele entregar información sobre distintos cortes y consejos para quienes se preparan para encender el carbón.

Así, hace un par de años, el maestro de la parrilla reveló cuál es la carne más fácil de preparar a la parrilla, en entrevista con Diario de la Carne.

¿Cuál es el corte más fácil de preparar?

De acuerdo con Borgeat, hay un corte que destaca por su facilidad de preparación y por la poca probabilidad de que termine seco o duro si se cocina correctamente.

"Las Entrañas son fáciles de preparar. Una buena Entraña es raro que nos vaya a quedar mal. A fuego fuerte 7 a 8 minutos por lado, cuando empieza a sudar enseguida la damos vuelta, salamos, y vamos a tener una carne jugosa y muy sabrosa", explicó el maestro parrillero.

El experto también mencionó otra alternativa para quienes buscan una carne sencilla de preparar durante un asado.

"Otro corte fácil de preparar es el Lomo Liso. Si lo hacemos en bifes, lo más probable es que nos quede una carne bien jugosa y sabrosa y muy difícilmente se nos puede llegar a secar o quedar dura, porque son cortes muy nobles para la parrilla", detalló Borgeat.

¿Cuál es el corte más complejo o difícil de asar?

Pero así como existen cortes que pueden resultar más sencillos para quienes estarán a cargo de la parrilla durante estas Fiestas Patrias, también hay otros que requieren mayor atención y experiencia.

Borgeat explicó que los cortes ubicados fuera del centro de la vaca pueden ser más complejos de preparar, y mencionó específicamente uno que no es de sus favoritos para cocinar.

"Los cortes más complejos para preparar a la parrilla o asados son los que no están en el centro de la vaca: las postas, los cortes de las patas, pero de los clásicos, uno de los que encuentro que es complicado y a mí no me gusta mucho cocinar es el Asado Carnicero", precisó el experto.

¿Cuáles son las mejores carnes para la parrilla?

Por otro lado, Borgeat reveló a Publimetro cuáles son, según su experiencia, algunas de las mejores carnes para llevar a la parrilla, destacando tres cortes que considera especialmente recomendables.

En primer lugar, el experto destacó un clásico de los asados chilenos: el Lomo Vetado, principalmente por su infiltración de grasa, textura y sabor.

"El Lomo Vetado es el rey de las parrillas chilenas. Tiene muy buena infiltración de grasa. Queda siempre jugosito. Es blandito y tiene muy buen sabor", aseguró Borgeat.

"Otro infaltable es el Costillar de Cerdo. La forma que más me gusta de aliñarlo es con limón, sal y un toque de orégano. Pero también se puede con ají, a la chilena, con salsa barbecue, con mostaza miel, tenemos muchas opciones", agregó el maestro parrillero.

Finalmente, el maestro parrillero incluyó a la Entraña entre sus tres principales recomendaciones, destacando que es un corte rápido y sencillo de preparar.

"El tercero podría ser una rica Entraña. Con ese corte siempre nos vamos a la segura. A las mujeres les gusta mucho. Es tiernita se hace rápido y es fácil", concluyó Borgeat.