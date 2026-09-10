Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: ¿Quiénes no tienen derecho a recibir el beneficio?

10 sept. 2026 - 12:00 hrs.

A pocos días de comenzar los festejos dieciocheros, el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias se convierte en un alivio esperado para miles de familias en el país. Sin embargo, la normativa legal chilena establece límites claros respecto a quiénes reciben este monto adicional y qué personas quedan excluidas del beneficio estatal o empleador.

En el sector público, el pago está regulado por la Ley 21.806 de reajuste y contempla tramos específicos según el sueldo de cada funcionario. De acuerdo con la normativa vigente para 2026, los trabajadores del Estado que reciben una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 obtendrán un monto de $91.682, mientras que aquellos cuyo sueldo líquido supere esa cifra, pero mantengan un salario bruto igual o inferior a $3.511.800, recibirán $63.645.

¿Quiénes no reciben aguinaldo?

Por el contrario, no reciben el beneficio los empleados del Estado de altos ingresos. Si la remuneración bruta mensual de un funcionario público supera los $3.511.800, la ley establece que no recibe la asignación en su liquidación de septiembre.

Las condiciones en el sector privado

En el sector privado, la situación tiene otras reglas. El Código del Trabajo no obliga a las empresas privadas a entregar un aguinaldo a sus trabajadores, por lo que ningún empleado del mundo privado tiene un derecho legal o automático a exigirlo durante septiembre.

Pese a ello, existen excepciones en el mundo privado en las que el aporte sí se vuelve obligatorio para el empleador. Esto ocurre cuando el beneficio está expresamente estipulado en el contrato individual de trabajo, está establecido en un acuerdo colectivo de la empresa o bien cuando existe la figura de la “cláusula tácita”; es decir, cuando la compañía lo ha pagado de manera sistemática año tras año.

Si un trabajador privado no tiene ninguno de estos compromisos estipulados ni antecedentes de entrega previa, el pago queda sujeto a la voluntad del empleador.

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