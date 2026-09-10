Tía Rica rematará departamento en Ñuñoa: Conoce las características del inmueble y cómo participar

10 sept. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La compra de departamentos en remate se ha convertido en una importante alternativa para conseguir propiedades en nuestro país. Son distintas las subastas que se realizan, tanto de manera presencial como online, permitiendo acceder a viviendas a precios competitivos.

Es por eso que, esta vez, la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la “Tía Rica”, se encuentra rematando un amplio departamento en la comuna de Ñuñoa, una de las más buscadas tanto para comprar como para arrendar una propiedad. El inmueble se encuentra ubicado específicamente en Avenida Chile España, a pasos de la estación Chile-España de la Línea 3 del Metro.

Detalles de la propiedad

El departamento en remate destaca por su amplitud de 105 metros cuadrados construidos. La vivienda cuenta con dos dormitorios, uno de ellos matrimonial equipado con «walk-in closet», además de tres baños distribuidos en sus distintos ambientes.

A sus comodidades interiores se suma un espacioso balcón, ideal para juntas familiares. También la propiedad incluye dentro del remate un estacionamiento privado y una bodega, lo que eleva su valor comercial.

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¿Cuándo será y cómo participar?

La subasta realizada por la DICREP está programada para el próximo jueves 1 de octubre a partir de las 15:30 horas, momento en el que la propiedad saldrá a remate con una postura mínima de $214.714.579. Los interesados pueden revisar todos los detalles e inscribirse en el sitio web www.dicrep.gob.cl.

Para los interesados en conocer el departamento antes de pujar, el organismo fijó dos jornadas para agendar una visita y conocer la propiedad. Estas se llevarán a cabo el lunes 28 de septiembre, en dos horarios: de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. El martes 29 de septiembre, en tanto, las visitas serán por la mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

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