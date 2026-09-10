¿Cómo sobrevivir al actual escenario económico?: Académico entrega consejos para hacer rendir tu sueldo sin endeudarte

10 sept. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

En el matinal "Mucho Gusto" analizaron el actual escenario económico, marcado por cifras desalentadoras como el desempleo, el IPC y el aumento de los combustibles.

En ese contexto, el analista económico de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, entregó recomendaciones para hacer rendir mejor el sueldo y evitar el endeudamiento.

"Hay que ser optimistas con respecto al 2027"

"Estamos viviendo un periodo bastante oscuro; hablábamos de esta tormenta perfecta. Pero también yo creo que hay que ser optimistas con respecto al 2027", señaló.

En esa línea, proyectó mejores perspectivas para la economía chilena: "En el 2027 viene un cambio importante. Hoy día esperamos un crecimiento de un 3% hacia el 2027".

"En la medida en que empezamos a tener mayor crecimiento económico, también, como consecuencia, mejora el consumo y va mejorando la economía en términos generales", sostuvo.

¿Cómo hacer rendir el sueldo sin endeudarse?

Ante este escenario, el economista recomendó comenzar por reducir lo no indispensable: "Lo primero es que tratemos de congelar los gastos no esenciales".

En esa línea, llamó a postergar compras que puedan esperar. "Si tenemos que renovar un colchón o tengo que cambiar un comedor, ojalá nos aguantemos un par de meses más", explicó.

También aconsejó ordenar las finanzas personales y establecer prioridades. "Separa lo básico y más necesario del resto; priorízalo: qué es lo importante", sostuvo.

Otro de sus consejos apunta a controlar los gastos cotidianos. "Fija un monto semanal de gasto", recomendó, y destacó la importancia de saber cuánto dinero se destina a las compras.

Para las compras del hogar, aconsejó planificarse. "Compra con lista y un menú", dijo, especialmente considerando la proximidad de las Fiestas Patrias.

En ese sentido, llamó a establecer un monto para las celebraciones. "Asigna un presupuesto de cuánto vas a gastar este 18 y así evitas caer en estas ofertas de comprar cosas innecesarias", afirmó.

Urzúa también llamó a evitar recurrir al crédito para cubrir los gastos habituales: "No uses las tarjetas para llegar a fin de mes, a no ser que sean cosas esenciales".

Otro punto clave es comparar precios. "Vitrinea antes de comprar", señaló, y destacó alternativas como ir a ferias para encontrar productos más económicos en vez de ir a supermercados.

Finalmente, aconsejó anticiparse a las temporadas de mayores gastos. "Trata de ahorrar en meses más baratos", planteó, para guardar parte del sueldo y afrontar mejor periodos como septiembre, diciembre y marzo.

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