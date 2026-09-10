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¿Cómo sobrevivir al actual escenario económico?: Académico entrega consejos para hacer rendir tu sueldo sin endeudarte

¿Qué pasó?

En el matinal "Mucho Gusto" analizaron el actual escenario económico, marcado por cifras desalentadoras como el desempleo, el IPC y el aumento de los combustibles.

En ese contexto, el analista económico de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, entregó recomendaciones para hacer rendir mejor el sueldo y evitar el endeudamiento.

"Hay que ser optimistas con respecto al 2027"

"Estamos viviendo un periodo bastante oscuro; hablábamos de esta tormenta perfecta. Pero también yo creo que hay que ser optimistas con respecto al 2027", señaló.

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En esa línea, proyectó mejores perspectivas para la economía chilena: "En el 2027 viene un cambio importante. Hoy día esperamos un crecimiento de un 3% hacia el 2027".

"En la medida en que empezamos a tener mayor crecimiento económico, también, como consecuencia, mejora el consumo y va mejorando la economía en términos generales", sostuvo.

¿Cómo hacer rendir el sueldo sin endeudarse?

Ante este escenario, el economista recomendó comenzar por reducir lo no indispensable: "Lo primero es que tratemos de congelar los gastos no esenciales".

En esa línea, llamó a postergar compras que puedan esperar. "Si tenemos que renovar un colchón o tengo que cambiar un comedor, ojalá nos aguantemos un par de meses más", explicó.

También aconsejó ordenar las finanzas personales y establecer prioridades. "Separa lo básico y más necesario del resto; priorízalo: qué es lo importante", sostuvo.

Otro de sus consejos apunta a controlar los gastos cotidianos. "Fija un monto semanal de gasto", recomendó, y destacó la importancia de saber cuánto dinero se destina a las compras.

Para las compras del hogar, aconsejó planificarse. "Compra con lista y un menú", dijo, especialmente considerando la proximidad de las Fiestas Patrias.

En ese sentido, llamó a establecer un monto para las celebraciones. "Asigna un presupuesto de cuánto vas a gastar este 18 y así evitas caer en estas ofertas de comprar cosas innecesarias", afirmó.

Urzúa también llamó a evitar recurrir al crédito para cubrir los gastos habituales: "No uses las tarjetas para llegar a fin de mes, a no ser que sean cosas esenciales".

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Otro punto clave es comparar precios. "Vitrinea antes de comprar", señaló, y destacó alternativas como ir a ferias para encontrar productos más económicos en vez de ir a supermercados.

Finalmente, aconsejó anticiparse a las temporadas de mayores gastos. "Trata de ahorrar en meses más baratos", planteó, para guardar parte del sueldo y afrontar mejor periodos como septiembre, diciembre y marzo.

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