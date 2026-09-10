"Es un gran avance": Impulsan proyecto que crea el homicidio vial y penaliza distracción por uso del celular al conducir

10 sept. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

La ONG "No Chat" participó en el ingreso del proyecto de ley que crea las figuras penales de homicidio vial y lesiones viales gravísimas. La iniciativa marca un hito para la organización, pues sanciona penalmente la distracción provocada por el uso del celular al conducir cuando derive en víctimas fatales o heridos de extrema gravedad.

Claudia Rodríguez, directora de la ONG, indicó que "es un gran avance para crear la figura penal del homicidio vial en Chile. Para ONG No Chat es muy significativo que el proyecto incluya la distracción por la manipulación del celular, una conducta prohibida por la Ley No Chat que hoy constituye uno de los principales riesgos viales".

Un esfuerzo transversal contra la impunidad

El texto es fruto de una alianza entre ONG "No Chat", Fundación Emilia, Movimiento Furiosos Ciclistas, MEL Chile, AIPSEV España (Representantes para Chile) y OSEV.

La propuesta ingresó con el respaldo transversal de diversos parlamentarios, entre ellos Jaime Bassa, Hotuiti Teao, Emilia Nuyado, Jorge Guzmán, Nathalie Castillo, Luis Malla, Priscila Castillo, Ximena Ossandón, Ignacio Achurra y Zandra Parisi.

El proyecto busca cerrar una brecha legal que hoy califica como simples cuasidelitos infracciones graves como:

Pasar una luz roja o señal Pare.

Manipular dispositivos móviles al volante.

Manejar sin licencia o contra el sentido del tránsito.

Adelantar en zonas prohibidas o ignorar el derecho preferente de paso.

Penas de hasta 10 años y pérdida definitiva de la licencia

De aprobarse, las conductas irresponsables que resulten en la muerte de una persona podrán ser sancionadas con penas de hasta 10 años de cárcel, el comiso del vehículo e inhabilidad perpetua para conducir. En casos con múltiples fallecidos o heridos gravísimos, las penas podrán aumentar en un grado.

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