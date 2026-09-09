Murasame, Takanami y Akizuki: Las buques que ofrece Japón para reforzar la flota de la Armada chilena

09 sept. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada chilena podría recibir barcos de guerra por parte de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. La opción apuntaría a la cesión de destructores de propósito general usados, pero que se encuentran en buen estado.

Según reveló el medio especializado Defensa.com, las unidades que se mencionan con mayor insistencia en las tratativas son los destructores de las clases Murasame, Takanami y Akizuki.

Un "puente" para la flota actual

La intención de esta eventual transferencia de unidades de segunda mano no busca reemplazar toda la flota chilena, sino servir como un "puente" temporal.

Actualmente, el componente de combate de la Escuadra Nacional se sostiene en ocho fragatas, cifra considerada el piso mínimo por la institución para cubrir la Zona Económica Exclusiva y mantener presencia en el Pacífico.

El problema es que algunas de las unidades actuales de más de 30 años podrían salir de circulación antes de que estén listos los nuevos barcos que se contemplan construir a partir de 2030. Por ello, la llegada de las embarcaciones niponas buscaría evitar que la flota quede por debajo de sus ocho embarcaciones operativas.

Barco Murasame (Departamento de Defensa de los Estados Unidos)

Acercamiento diplomático y militar

El diálogo entre ambas naciones se da en un contexto de estrechamiento de relaciones en materia de defensa. En agosto de 2025, la entonces ministra de Defensa, Adriana Delpiano, firmó un memorándum de entendimiento con el viceministro parlamentario de Defensa de Japón, Kobayashi Kazuhiro, para la cooperación e intercambio tecnológico.

Posteriormente, en enero de 2026, Chile abrió su Agregaduría de Defensa en Tokio a cargo del capitán de navío Cristóbal Rodríguez. Asimismo, el 30 de agosto de 2026, el canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo un encuentro en la capital japonesa con su par Toshimitsu Motegi, donde se abordó la cooperación bilateral en un momento en que Japón flexibilizó sus normas de exportación de material militar.

Barco Takanami (Flickr)

Negociaciones abiertas bajo estricta reserva

Por ahora, ni Japón ni Chile han hablado de cifras, plazos ni condiciones, aunque es un hecho que la Escuadra chilena no puede esperar a 2032 o 2033 con el riesgo de perder parte de sus ocho buques, y tampoco quiere seguir comprando al extranjero antes de comenzar su producción local.

Sobre la factibilidad de esta operación, Richard J. Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, señaló a Las Últimas Noticias que "puede ser perfectamente posible. Desconozco si hay negociaciones en este minuto, pero Chile históricamente ha tenido una fantástica relación con la Armada de Japón, es algo que viene de hace por lo menos 130 años".

Barco Akizuki (Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón)

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