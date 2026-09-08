Almirante Cochrane y Galvarino: Los dos barcos chilenos que se movilizaron para vigilar a la flota extranjera

08 sept. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile movilizó dos de sus unidades navales para participar en una operación de fiscalización pesquera al norte de Rapa Nui, luego de que se detectara una flota de 70 pesqueros extranjeros dedicados a la extracción de pez espada, atún y calamar gigante.

Se trata de la fragata antisubmarina Type 23 FF-05 Almirante Cochrane y el remolcador de alta mar ATF-66 Galvarino, dos embarcaciones que participaron directamente en la Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO).

A estas unidades se sumó un avión de exploración aeromarítima y lucha antisubmarina P-3ACH Orion de la Armada de Chile, encargado de apoyar las labores de vigilancia desde el aire.

La OFPO se desarrolló a 900 millas náuticas de la costa chilena, equivalentes a 1.448 kilómetros, en un área ubicada fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero dentro de la zona de responsabilidad de vigilancia que le corresponde a Chile.

Almirante Cochrane y Galvarino, los barcos desplegados

La FF-05 Almirante Cochrane es una fragata antisubmarina Type 23 que participó en el operativo después de retornar desde Hawái, donde estuvo presente en los ejercicios Rimpac y Pacific Dragon 2026.

Junto a ella se movilizó el ATF-66 Galvarino, remolcador de alta mar que también cumplió labores durante la operación de vigilancia.

La institución indicó que este tipo de operaciones se realiza de acuerdo con una serie de tratados internacionales que obligan a Chile a desarrollar acciones preventivas. Estas buscan preservar, cuidar y proteger el medio ambiente marino y la vida humana en el mar.

Por ello, la fiscalización no solamente considera la actividad pesquera, sino también que las embarcaciones no contaminen el océano.

Fragata Type 23 FF-05 / Armada

La flota detectada cerca de Rapa Nui

Durante el operativo fueron detectados 70 pesqueros extranjeros, de los cuales 21 fueron objeto de vigilancia. El grueso de la flota, unos 300 barcos, se encuentra más al norte, también fuera de la ZEE.

El piloto a cargo de la operación de vigilancia con el P-3 ACH Orion, capitán de fragata Eduardo de la Cerda, destacó la coordinación con la fragata FF-05 Almirante Cochrane y el remolcador ATF-66 Galvarino.

Respecto de la OFPO, el capitán de fragata De la Cerda explicó: “Nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas (1.852 km) del territorio nacional, verificar qué actividades están realizando y determinar hacia dónde se dirigen”.

Remolcador ATF-66 Galvarino / Armada

El apoyo del avión Orion

En el marco del operativo, el avión P-3ACH Orion, perteneciente al Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-1 de la Aviación Naval, unidad que opera desde la Base Aeronaval Concón, observó durante el sobrevuelo a 21 pesqueros realizando diferentes operaciones extractivas y a un buque factoría.

Para realizar esta tarea, el Orion efectúa sobrevuelos a baja altura, aproximadamente a 200 metros sobre el nivel del mar, mientras establece contacto radial con las naves.

Estas embarcaciones raramente contestan y, cuando lo hacen, hablan en un idioma extranjero. Sin embargo, la aeronave logra registrar sus matrículas y otros datos, antecedentes que posteriormente son entregados a las autoridades fiscalizadoras.

Si se detecta que alguna embarcación está infringiendo una norma, la información es comunicada a las unidades de superficie para que estas puedan realizar el control en el lugar.

Desde la Armada de Chile señalaron que "hasta la fecha, no se ha detectado el ingreso de estos pesqueros a la Zona Económica Exclusiva del país".