Fondas del Parque O'Higgins: Este es el valor de las entradas para las Fiestas Patrias

08 sept. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, quienes estén planificando asistir a las fondas del Parque O’Higgins ya pueden conocer cuánto deberán pagar por los tickets. La Gran Fonda de Chile contempla cuatro jornadas de celebración durante septiembre.

El evento se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, con una propuesta que reunirá música en vivo, gastronomía, juegos típicos y distintas actividades dirigidas a las familias.

La cartelera para esta edición incluye a artistas como Young Cister, Los Jaivas, Noche de Brujas, Santaferia, Jairo Vera, Leo Rey y Los Vikings 5, además de otros nombres que serán parte de la programación de cada jornada.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Fondas del Parque O’Higgins?

Actualmente, se encuentra disponible la preventa 3 para las cuatro jornadas de La Gran Fonda de Chile. Según los valores exhibidos en el sistema de venta, la entrada para público general tiene un precio de $14.950.

En el caso de los niños entre 6 y 12 años, la entrada tiene un valor de $11.500. El mismo precio está establecido para los adultos mayores de 65 años.

De esta manera, quienes quieran asistir a las celebraciones en el Parque O’Higgins durante Fiestas Patrias 2026 pueden adquirir entradas para las jornadas comprendidas entre el 17 y el 20 de septiembre desde el sitio web de TicketPlus (pinchando aquí).

¿Cuánto cuesta el estacionamiento?

Quienes lleguen en vehículo también tienen la posibilidad de adquirir anticipadamente el estacionamiento para el evento.

Para las jornadas del 17, 18, 19 y 20 de septiembre, este servicio aparece disponible por $13.800.

Los precios exhibidos actualmente en el sistema de venta señalan que los valores incluyen el cargo por servicio. Por ello, se recomienda revisar las condiciones correspondientes antes de completar la compra.