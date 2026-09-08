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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

EXCLUSIVO | Embajador de EEUU Brandon Judd aborda polémica con Argentina: "El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile"

¿Qué pasó?

En una entrevista en exclusiva con Meganoticias, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, conversó con la periodista Constanza Santa María y puntualizó en la polémica que se generó entre nuestro país y Argentina por la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

La situación escaló en primer lugar por los dichos de un militar trasandino, quien atribuyó el Estrecho de Magallanes a Argentina, pasando por alto los acuerdos que existen entre ambos países.

Esto se sumó a las declaraciones de la senadora y exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien hizo hincapié en los intereses estratégicos de la nación trasandina en el extremo sur de la región. Luego, la propia parlamentaria debió retractarse y afirmó que hablaba del canal de Beagle.

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La postura de Estados Unidos

En un adelanto de la entrevista que será emitida este martes en Meganoticias Prime, el embajador Brandon Judd fue consultado por esta polémica y dijo de forma tajante que "el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos".

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Consultado por el eventual apoyo a Chile en esta controversia, agregó que "creemos en apoyar acuerdos y los acuerdos han sido firmados por Chile y Argentina".

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