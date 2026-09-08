EXCLUSIVO | Embajador de EEUU Brandon Judd aborda polémica con Argentina: "El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile"

08 sept. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista en exclusiva con Meganoticias, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, conversó con la periodista Constanza Santa María y puntualizó en la polémica que se generó entre nuestro país y Argentina por la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

La situación escaló en primer lugar por los dichos de un militar trasandino, quien atribuyó el Estrecho de Magallanes a Argentina, pasando por alto los acuerdos que existen entre ambos países.

Esto se sumó a las declaraciones de la senadora y exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien hizo hincapié en los intereses estratégicos de la nación trasandina en el extremo sur de la región. Luego, la propia parlamentaria debió retractarse y afirmó que hablaba del canal de Beagle.

La postura de Estados Unidos

En un adelanto de la entrevista que será emitida este martes en Meganoticias Prime, el embajador Brandon Judd fue consultado por esta polémica y dijo de forma tajante que "el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos".

Consultado por el eventual apoyo a Chile en esta controversia, agregó que "creemos en apoyar acuerdos y los acuerdos han sido firmados por Chile y Argentina".

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