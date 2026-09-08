Sammis Reyes aclara vínculo con gimnasio allanado: "No tengo nada que ver con esto... estoy en shock"

08 sept. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un allanamiento encabezado por la PDI se registró durante este martes en un gimnasio ubicado en el centro de Santiago en el marco de una investigación por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Se trata de Boss Fitness, recinto vinculado al conocido deportista Sammis Reyes, quien esta jornada contactó al conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, para dar su versión y descartar de lleno su participación en los ilícitos.

¿Qué dijo Sammis Reyes?

El exjugador de la NFL le dijo al periodista de Mega que "a mí me contrataron para ser rostro del gimnasio, no soy socio. No tengo absolutamente nada que ver con esto". Dicho esto, se ofreció para dar más detalles sobre la situación.

Más adelante, contactó al noticiero y conversó con "Sepu", a quien le comentó que "estoy en shock. No sé si esta será mi mejor versión comunicando, porque estoy temblando con lo que está pasando".

"Me mandaron los videos de lo que está saliendo en televisión y me quedé sin palabras. Las personas encargadas de este gimnasio me contactaron a mí para ser rostro para una campaña comercial. No soy socio de este gimnasio, por ningún motivo, ni siquiera he firmado un contrato con este gimnasio", remarcó.

A lo anterior, indicó que "no tengo nada que ocultar" y señaló que "conozco a la persona que maneja este gimnasio hace muy poco tiempo. Tuve una conversación comercial, como tengo miles todos los años, y me encuentro con esta noticia".

Las diligencias en el gimnasio

La primera etapa de las diligencias se concretó en horas de la madrugada, mientras que la segunda en la mañana, al interior de una galería en la calle Monjitas.

Según los primeros antecedentes, la investigación es por lavado de activos y tráfico de drogas. Además, se apuntaría a una joyería y una farmacia, las que también fueron allanadas.

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