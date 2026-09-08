Desde peces cabeza de serpiente y hasta tortugas mordedoras: Incautan especies exóticas en mall chino de San Miguel

08 sept. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular hallazgo se registró este martes en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, luego de que fueran descubiertos animales exóticos al interior de un recinto comercial.

Se trata de un mall chino ubicado en Gran Avenida, a la altura del paradero 17. Las especies fueron encontradas tras una denuncia que motivó la llegada de personal municipal al lugar.

Especies pueden significar un peligro para el ecosistema en Chile

En la parte posterior del establecimiento existía un sector de bodegas y galpones, lo que fue advertido por vecinos.

Allí se ubicaban dos ejemplares de pez cabeza de serpiente, especie considerada invasora y cuya presencia está prohibida en Chile por el riesgo que puede generar sobre la fauna nativa.

Estos peces pueden permanecer varios días fuera del agua y caminar por sectores húmedos, características que aumentan su capacidad para adaptarse a otros ambientes y depredar especies de un ecosistema.

El procedimiento también permitió detectar dos tortugas mordedoras. Aunque esta especie no está prohibida en Chile, los ejemplares habrían ingresado al país de forma clandestina.

La comisaria Alicia Saavedra, jefa de la Bridema Metropolitana, explicó que la tortuga mordedora está regulada por la Convención Internacional CITES, que fiscaliza el comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestre.

Saavedra detalló además que detrás de la zona de ventas había otra estructura "destinada a lo que es la reproducción y cultivo de estas especies".

Un ciudadano chino fue detenido

Por el procedimiento fue detenido un ciudadano chino de 24 años, quien se encontraba regularmente en Chile. La investigación busca determinar por qué se mantenían estos animales en el recinto.

Entre las posibilidades que se investigan está que fueran destinados a mascotas, reproducción o comercialización.