Abogada de familia de Mariana Sepúlveda aspira a prisión preventiva del sospechoso: "Es un peligro para la investigación"

08 sept. 2026 - 12:23 hrs.

Este martes es la formalización de un hombre de 42 años que el domingo pasado confesó ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda León, que se encuentra desaparecida desde el 2008, luego de salir de su domicilio en Conchalí.

Previo a la audiencia, Fabiola Aliante, abogada de familia de la víctima, conversó con el matinal "Mucho Gusto" y se refirió a la eventuales medidas cautelares que podrían decretar contra el sospechoso, quien aseguró que tuvo un romance oculto con la joven al momento de su asesinato.

¿Qué dijo la abogada?

Aliante señaló que "lo que nosotros esperamos en primer término es poder conocer todo lo que se ha hecho. Porque hasta este minuto no tenemos la información cierta de la Fiscalía de qué es lo que se hizo y se encontró".

"Luego empezamos con la discusión de la prisión preventiva y aspiramos a que eso se pudiese dar. Pero va íntimamente ligado a la información que se haya recopilado y se haya corroborado la versión de esta persona", sostuvo.

Consultada por el posible aplazamiento de la audiencia por diligencias en terreno, la abogada indicó que "yo lo veo muy probable. Creo que es demasiado relevante que se cuente con la mayor cantidad de información posible para poder sostener el vínculo de esta persona con el delito y poder tener una prisión preventiva que resguarde la investigación de aquí para adelante".

Agregó que "una persona que lleva 18 años ocultando un delito como este, me parece que claramente es un peligro para la investigación".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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