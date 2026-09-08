Lloró y pidió misericordia: Conocida presentadora de TV de 39 años fue condenada a muerte por narcotráfico

08 sept. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

De ser la cara visible de programas de TV enfocados en seguridad, policiales y entretenimiento en la televisión de Egipto—donde además acumula más de 2,5 millones de seguidores en Instagram—, a escuchar un veredicto que la envía directamente a la horca.

Ese es el drástico giro en su vida que sufrió Sarah Khalifa, empresaria y figura mediática de 39 años que fue condenada a muerte por delitos vinculados al narcotráfico.

Laboratorios clandestinos y 750 kilos de droga

El Tribunal Penal de El Cairo condenó a morir en la horca a Khalifa y a otras 11 personas, además de imponerles una multa de 500.000 libras egipcias (equivalentes a unos $9 millones).

El proceso judicial, que involucró a un total de 28 acusados, concluyó además con nueve personas sentenciadas a cadena perpetua y siete absueltas de todos los cargos.

Según los reportes del periódico estatal Al-Ahram, la Fiscalía acusó al grupo de conformar una banda criminal organizada dedicada a la importación de insumos químicos desde el extranjero para la fabricación y comercialización de estupefacientes sintéticos en Egipto, junto con la posesión y portación de armas de fuego y municiones sin licencia.

Las indagatorias sobre la estructura comenzaron en abril de 2025, momento en que se efectuó la detención de la comunicadora. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron más de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos y precursores químicos, además de detectar dos inmuebles acondicionados como laboratorios clandestinos de procesamiento y almacenamiento en la capital egipcia.

"Juro que he sido víctima de una injusticia"

Desde el inicio de la causa penal, la presentadora negó de forma categórica cualquier vínculo con el material incautado o con los demás integrantes de la red. De acuerdo a registros en redes sociales citados por CNN, Khalifa rompió en llanto al escuchar la sentencia, pidiendo "misericordia y humanidad" ante el tribunal.

"Jamás he fumado un cigarrillo en mi vida" y "Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia", sostuvo en su declaración pública. Asimismo, según consignó Al Jazeera, la comunicadora manifestó ante el juez: "Por favor, escúcheme, señor. Mis padres me criaron bien; son personas de fe y no necesito dinero de la droga".

Pese a la resolución emitida en El Cairo, la abogada de la comunicadora confirmó que apelará la condena. La defensa de Khalifa acudirá ante el Tribunal de Casación, máximo órgano en materia penal del país africano, para intentar revertir el veredicto.