Diputado Venegas por interpelación al canciller: "No es un ataque, me ha dolido que señalen que es un acto antipatriota"

08 sept. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el diputado socialista Nelson Venegas se refirió a la interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna, iniciativa que él lidera y que fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Un "cúmulo" de situaciones

El parlamentario explicó que la iniciativa surge del trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores y responde a "un cúmulo" de situaciones que, según señaló, han dificultado el manejo de la Cancillería desde el inicio del actual Gobierno.

Entre los antecedentes mencionó los cables chinos, los escudos de las Américas y los convenios sobre tierras raras y materiales críticos. A ello sumó "las distintas intervenciones que ha tenido el embajador norteamericano" y cuestionamientos sobre la designación de embajadores.

El parlamentario también apuntó al embajador chileno en Israel y, especialmente, a la situación con Argentina respecto al Estrecho de Magallanes. Según sostuvo, "nosotros tratamos de conversar en innumerables oportunidades en la Comisión de Relaciones Exteriores con el canciller", pero "pocas veces" la autoridad se presentó.

"No es un ataque"

Sobre la citación, señaló que el tema del Estrecho de Magallanes es "lo más importante", aunque aclaró que no es "lo único". A su juicio, el episodio forma parte de una discusión más amplia sobre "cómo ha utilizado el tema de la soberanía".

El diputado enfatizó que ha evitado referirse al procedimiento como una interpelación y explicó que "lo que legalmente existe" es citar al ministro. Su objetivo, dijo, es realizar "un manejo de preguntas y respuestas hacia la ciudadanía respecto de acontecimientos como corresponde que ocurra en democracia”.

En ese sentido, fue enfático al rechazar las críticas a la iniciativa: "No es un ataque. Me ha dolido mucho que haya parlamentarios que señalan que este es un acto prácticamente antipatriota. Todo lo contrario. Esta es una citación para consultas al canciller".

El parlamentario agregó que tendrá "la razonabilidad, la prudencia, la ponderación" para abordar aquellos asuntos que pudieran afectar "los intereses superiores del país".

"Van muchos errores"

Entre los temas que pretende consultar están la relación con Argentina y las distintas posiciones expresadas sobre el decreto 457. También cuestionó que el canciller, el ministro de Defensa y el Presidente hayan entregado distintas señales sobre una eventual derogación.

Respecto del Estrecho de Magallanes, recordó las declaraciones de la senadora y exministra trasandina Patricia Bullrich y sostuvo que "van muchos errores". A raíz de eso, planteó dudas sobre si existe "una manifiesta y oculta intención" de evaluar "cómo están las cosas" y "si es que avanzan o no las cosas".

Finalmente, afirmó que las preguntas serán "muy fuertes, muy rigurosas", pero también "con la sobriedad y la seriedad del caso". Y reiteró: "Lo que estoy haciendo con esta citación es defender los intereses superiores de la patria".

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