Exgeneral Yáñez defiende agenda de seguridad de Kast y afirma que "lo que hizo el Gobierno anterior es el desde"

02 sept. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez defendió la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que las medidas propuestas para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo van "en la línea correcta".

En entrevista con Radio Infinita, Yáñez abordó el proyecto que crea una agencia contra el crimen organizado y el terrorismo y respondió a las críticas que ha recibido la iniciativa por las atribuciones que contempla para el Ejecutivo.

“Mire, yo lo sigo sosteniendo que está en la línea correcta. Más allá de la discusión parlamentaria que tiene que haber, que no cabe ninguna duda que los técnicos, los expertos en derecho constitucional, los expertos en otras materias tendrán que hacer su aporte en el Congreso. Lo que no me parece es que a buenas y primeras digan que no, que está mal, que nos pasamos tres pueblos”.

El exgeneral director sostuvo que las propuestas no son inéditas y que existen medidas similares en otros países.“No estamos inventando nada nuevo. La gran mayoría, yo diría que el 19% de las propuestas que están ahí son cosas que ya funcionan en democracias plenas en otros países, en otro continente, incluso en la región”, afirmó.

Yáñez y su evaluación del Gobierno de Boric

Durante la entrevista, el exgeneral también se refirió a la gestión del expresidente Gabriel Boric en materia de seguridad y fortalecimiento de Carabineros.

Consultado sobre si el Gobierno anterior hizo todo lo que estaba a su alcance para fortalecer a la institución, Yáñez respondió que se avanzó, aunque todavía queda trabajo pendiente.

“Yo creo que 70 leyes, no es algo menor”, señaló inicialmente, ante lo cual se precisó que fueron casi 80 iniciativas. “Casi 80, ¿cierto? Se hizo y se avanzó bastante, pero no es suficiente”.

Luego entregó una definición que consideró clave respecto de lo realizado durante la administración anterior: “Ese es el desde. Lo que hizo el Gobierno anterior es el desde”.

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