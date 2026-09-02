Macha y el Bloque Depresivo vuelve al Estadio Nacional: Así puedes comprar las entradas

02 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Tras su exitoso paso por el Estadio Nacional en 2025 y la presentación de su disco “Bronceado de Cantina” en el Teatro Caupolicán, Macha y el Bloque Depresivo anunciaron su gran retorno al Coliseo de Ñuñoa.

La cita está fijada para el viernes 11 de diciembre a las 20:00 horas, en lo que promete ser un emocionante viaje colectivo por los grandes clásicos del cancionero latinoamericano y sus composiciones más emblemáticas.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

Si no quieres perderte este espectáculo lleno de boleros, valses peruanos y son cubano, la venta de tickets se encuentra disponible de forma oficial. Para adquirir tus pases, debes seguir estos pasos:

La venta se realiza exclusivamente a través del sistema PuntoTicket (www.puntoticket.com).

Precios de las ubicaciones : Los valores de los tickets van desde los $23.000 para el sector Galería, ascendiendo de forma progresiva según la ubicación hasta los $45.000 en primeras filas numeradas (ambos montos más el cargo por servicio de la tiquetera).

: Los valores de los tickets van desde los $23.000 para el sector Galería, ascendiendo de forma progresiva según la ubicación hasta los $45.000 en primeras filas numeradas (ambos montos más el cargo por servicio de la tiquetera). Proceso de compra: Para realizar la transacción, es necesario contar con un perfil activo en PuntoTicket e ingresar con tu RUT o correo registrado. Una vez seleccionada la localidad de tu preferencia y la cantidad de entradas, podrás completar el pago utilizando tarjetas de débito o crédito a través de los medios digitales habilitados en el sitio.

Debido a la alta convocatoria que la banda ha registrado en sus últimas presentaciones, se aconseja comprar con anticipación para asegurar las mejores ubicaciones disponibles. Un show imperdible que consolidará una vez más el vínculo de la agrupación con miles de fanáticas y fanáticos.

Eduardo Hidalgo

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