"Me puedo morir luego": Pamela Díaz comienza a preparar su testamento y revela qué pasará con su patrimonio

02 sept. 2026 - 10:42 hrs.

Pamela Díaz sorprendió a sus compañeros de su programa de streaming “Mañana te cuento” al revelar que comenzó a tomar medidas para dejar en orden su testamento y patrimonio ante un eventual fallecimiento.

La animadora contó que conversó con su abogado para asesorarse sobre cómo organizar sus bienes y qué ocurriría con ellos en caso de que ella muera.

“Necesito conversar con un abogado que nos venga a enseñar, porque yo me puedo morir luego”, señaló Pamela Díaz, generando sorpresa entre quienes la acompañaban.

“No tengo miedo a la muerte”

La conductora explicó que su decisión no responde a un temor particular, sino a su intención de anticiparse y evitar que sus asuntos queden pendientes.

“Como yo no tengo miedo a la muerte, y siempre lo he dicho, quiero dejar todo ordenado”, afirmó.

En ese contexto, Pamela Díaz también reveló que ya conversó con sus padres respecto de la administración de su patrimonio en caso de que ella fallezca.

“La plata, le dije a mi papá y a mi mamá, que tenían que administrarla ellos”, contó.

“Tengo que tener las cosas en orden”

La Fiera insistió en que su objetivo es simplemente dejar definidas sus decisiones y facilitar el manejo de sus bienes ante cualquier eventualidad.

“El día de mañana me puedo morir y tengo que tener las cosas en orden”, expresó.

Finalmente, Pamela Díaz aseguró que su abogado respaldó la decisión que tomó y valoró que comenzara a organizar anticipadamente estos asuntos. “Mi abogado me dice que estoy haciendo algo muy bueno”, cerró la animadora.

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