A 15 años de la tragedia: Así informó Meganoticias el accidente en Juan Fernández

02 sept. 2026 - 09:46 hrs.

Este miércoles 2 de septiembre se cumplen 15 años de la tragedia de Juan Fernández: un accidente en el que 21 personas perdieron la vida cuando iban a bordo de un CASA C-212 para ayudar en la reconstrucción a raíz del terremoto ocurrido en febrero de 2010.

En la aeronave iba un equipo de Televisión Nacional de Chile (TVN), entre ellos, el recordado animador Felipe Camiroaga, quien durante esa época animaba el matinal de dicha estación televisiva. En el viaje lo acompañaba también su compañero de labores, Roberto Bruce.

El accidente habría ocurrido pasadas las 17:00 horas del 2 de septiembre de 2011, pero solo unas horas más tarde fue informado a través de diversos canales de TV, entre ellos, Mega.

Así informó Meganoticias el accidente en Juan Fernández

Un registro dejó en evidencia el momento en que Meganoticias comenzó a entregar la noticia de la tragedia. Si bien hasta ese instante se desconocía el paradero de la aeronave, sí se sabía que entre los tripulantes estaba Camiroaga.

Mega interrumpió la programación habitual a eso de las 19:50 horas y el encargado de dar la noticia fue José Luis Repenning, quien por esos años conducía el destacado noticiero de Mega.

José Luis Repenning en el noticiero de Mega

"La información del momento, una noticia que por ahora es lamentable. Un avión de la FACh, un CASA, se encuentra totalmente desaparecido en Juan Fernández. Confirmado esto por autoridades locales y por autoridades de la Fuerza Aérea", comenzó diciendo el periodista.

Repenning reveló la presencia de Camiroaga y Bruce en la aeronave, aunque también la de Felipe Cubillos, que lideró el "Desafío Levantemos Chile". Con el paso de las horas, se iría conociendo la identidad de la tripulación y los pasajeros.

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