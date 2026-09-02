Faloon reconoció planes de matrimonio y de tener hijos con Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

02 sept. 2026 - 08:15 hrs.

El detector de mentiras volvió a generar uno de los momentos más tensos de Volverías con tu ex? 2, y esta vez el foco estuvo en Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, cuya historia sumó una nueva capa de complejidad que dejó a todos dentro del encierro procesando lo que acababan de escuchar.

Faloon se sometió al polígrafo y negó haberse interesado amorosamente en otra persona mientras Rai estaba en el encierro. Sin embargo, el detector determinó que mintió, sembrando de inmediato una desconfianza que Raimundo no pudo ocultar. Ella intentó explicarse: "Tengo sentimientos por Rai, por lo tanto, cualquier hombre que pase por mi lado no existe", dijo, pero el daño ya estaba hecho.

Entre las respuestas que el polígrafo sí consideró verdaderas hubo varias revelaciones que llamaron la atención. Faloon reconoció que le afectaron los acercamientos de Rai con otras mujeres dentro del encierro, que llegó al reality con la intención de retomar la relación, y que una de las cosas más importantes entre ellos era el sexo.

Planes de matrimonio e hijos

También sorprendió cuando el polígrafo confirmó como verdadera su negativa a haberle hecho brujería a Rai para impedirle estar con otra mujer, un guiño directo a la consulta con la tarotista que había marcado episodios anteriores. Además, confesó que llegó a pensar en casarse con él y tener hijos.

Raimundo también pasó por el detector y no salió limpio. Mintió al asegurar que no había tenido deseos de besar a Sofía, lo que abrió la puerta para que otras participantes hicieran sus propias confesiones. Camila reconoció haberle dado un "topón", Flavia admitió besos en una actividad de baile y en el jacuzzi, y Yasmín también reconoció haber besado a Raimundo.

La reacción de Faloon fue inmediata y sin matices. "Para mí todo eso es infidelidad", expresó visiblemente enojada, dejando en claro que los besos dentro del encierro no los consideraba simples dinámicas de juego sino algo mucho más serio.

Rai y mensaje de amor

Rai respondió con un discurso cargado de emoción que intentó reparar el daño. "Por favor, voy a hacer todo por ti, absolutamente todo, porque te amo y siempre te he amado. No hay mujer que me llame la atención, no hay mujer que me mueva un pelo, no existe esa mujer, solamente eres tú", le dijo, apostando todo a convencerla de que sus sentimientos siempre estuvieron con ella.

Después de la actividad, Faloon fue directa con Raimundo y le dejó en claro que lo ocurrido no era algo que pudiera pasar por alto fácilmente. "Lo sabías y lo tenías clarísimo. Tú sabes que eso no te lo voy a perdonar", le dijo, refiriéndose específicamente a los besos con sus compañeras.

Pero lo que más impactó fue la revelación final de Faloon sobre lo que había vivido fuera del encierro mientras él estaba adentro. Sin entrar en detalles, le mostró que su tiempo afuera tampoco había sido fácil. "No sabes las h… que tuve que pasar afuera. No tienes idea. Me infiltré el cuello, estoy enferma", le confió, cerrando una noche que dejó la relación entre ambos en uno de sus momentos más críticos dentro de Volverías con tu ex? 2.

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