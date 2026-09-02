Adiós a los fondos A, B, C, D y E: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema que cambiará las AFP?

02 sept. 2026 - 08:06 hrs.

Los actuales fondos A, B, C, D y E de las AFP tienen los días contados. Desde el 1 de abril de 2027, serán reemplazados por un nuevo esquema de 10 fondos generacionales, como parte de la reforma previsional.

La principal diferencia es que los afiliados ya no escogerán libremente entre cinco alternativas de inversión. En cambio, serán asignados a un fondo de acuerdo con su año de nacimiento, siguiendo una estrategia diseñada para acompañarlos durante su vida laboral.

¿Cómo funcionarán los nuevos fondos?

El nuevo sistema tendrá 10 fondos. El primero agrupará a personas de hasta 35 años; luego habrá ocho fondos correspondientes a grupos de cinco años y un último fondo destinado a quienes tengan más de 75 años.

La lógica será de ciclo de vida: los afiliados más jóvenes tendrán una mayor exposición a inversiones de crecimiento y, por lo tanto, a un mayor nivel de riesgo. Ese riesgo irá disminuyendo automáticamente a medida que la persona envejezca y se acerque a la jubilación.

En otras palabras, el afiliado no tendrá que estar cambiándose de fondo para reducir progresivamente el riesgo de sus ahorros previsionales.

AFP tendrán nuevas reglas para invertir

El nuevo régimen también modifica la forma en que las AFP administrarán los recursos. Cada administradora deberá definir una estrategia de inversión para cada fondo, dentro de los rangos establecidos por la Superintendencia de Pensiones.

Además, existirán carteras de referencia o benchmark, que permitirán comparar el desempeño de cada fondo con una estrategia determinada. Si una AFP obtiene resultados por sobre ciertos parámetros, podrá recibir una retribución; si queda por debajo, deberá realizar un aporte con recursos propios al fondo correspondiente.

¿Qué pasará con los ahorros actuales?

La transición desde los multifondos hacia los fondos generacionales será gradual. La Superintendencia estableció disposiciones transitorias para que las AFP puedan adaptar sus carteras al nuevo esquema.

El cambio representa una de las principales modificaciones al sistema de inversiones de las AFP desde su creación y comenzará a aplicarse el 1 de abril de 2027.

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