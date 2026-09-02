Temblor se registra en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La madrugada de este miércoles, a las 05:32 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 81 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 231 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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