Temblor se registra en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud del sismo

02 sept. 2026 - 05:49 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles, a las 05:32 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 81 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 231 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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