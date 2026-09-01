Científicos de la U. de Chile detectan 1.540 tremors tectónicos profundos en la Patagonia austral

01 sept. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

Científicos de la Universidad de Chile detectaron por primera vez tremors tectónicos profundos en la Patagonia austral, identificando 1.540 de estas señales sísmicas durante dos años de observación.

Los tremors tectónicos son señales de muy baja amplitud y mayor duración que un sismo convencional, que no son percibidas por las personas y que requieren varias estaciones sismológicas cercanas para ser detectadas.

El hallazgo se produjo en la zona de subducción entre las placas Antártica y Sudamericana y corresponde a la primera evidencia sísmica directa de deformación activa en profundidad en esta frontera tectónica.

"Es la primera vez que se observan esas señales en esa zona"

Los investigadores ubicaron los tremors a entre 30 y 40 kilómetros de profundidad, lo que permitió obtener nueva información sobre el contacto entre ambas placas.

“Es la primera vez que se observan esas señales en esa zona y nos comienza a dar luces de lo que está pasando y cómo se está liberando la energía entre estas dos placas, la placa antártica y la sudamericana”, destaca la investigadora Kellen Azúa.

El estudio también estableció que los tremors migraron a lo largo del contacto entre las placas y que su ocurrencia presentó una modulación asociada a las mareas oceánicas.

“La correlación entre la ocurrencia de tremors tectónicos y las mareas nos permite confirmar que estas señales, que son muy pequeñas, están realmente asociadas a la tectónica de las placas”, explica Sergio Ruiz.

La investigación, desarrollada por especialistas del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fue publicada en la revista científica Geophysical Research Letters.