"Los volcanes ocultos del Pacífico": Estudio revela si macizos submarinos pueden presentar actividad y cuáles serían sus efectos

20 ag. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de la Universidad Austral de Chile (UACh) sobre "Los volcanes ocultos del Pacífico" busca comprender "cómo se forman algunos de los volcanes más enigmáticos del planeta y qué pueden revelar sobre la evolución de la Tierra, el origen de las islas oceánicas y la biodiversidad que albergan".

El estudio liderado por el Dr. Luis Lara, académico del Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra e investigador principal del Instituto Milenio de Investigación sobre Riesgo Volcánico-Ckelar Volcanes, se centra en las islas del archipiélago de Juan Fernández y los montes submarinos a más de 2 mil bajo el nivel del mar.

Una de las interrogantes que busca dilucidar este trabajo es si estos volcanes submarinos podrían volver a presentar nuevamente actividad eruptiva tras años de reposo y cuáles serían los efectos que podría tener una situación como esa.

¿Volcanes submarinos podrían volver a tener actividad?

Ante esta interrogante, el estudio indica que "aunque no existen registros históricos de actividad volcánica reciente asociada a los montes submarinos de la dorsal de Juan Fernández, la evidencia geológica indica que estos sistemas registraron erupciones muy posteriores a la etapa de construcción principal".

Además, se explica que "en teoría, algunos de ellos podrían volver a activarse bajo determinadas condiciones".

"La posibilidad de que ocurra una nueva erupción depende de factores que aún son objeto de investigación, entre ellos la profundidad a la que se genera el magma y los mecanismos que controlan la deformación de la litosfera oceánica", se complementa.

Como ejemplo se nombra a la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai de Tonga en el año 2022, la cual demostró que "el volcanismo submarino puede generar explosiones de gran magnitud, producir tsunamis y provocar impactos a escala regional e incluso global".

El Dr. Lara explicó que una erupción en los márgenes de una isla oceánica o en montes submarinos podría tener efectos de diferente consideración "dependiendo de la profundidad a la que ocurra".

"Mientras algunas erupciones podrían no tener mayor expresión en superficie, otras podrían generar explosiones hidromagmáticas y tsunamis de origen volcánico, afectando a las zonas circundantes", señala el estudio.

"Durante décadas se pensó que las erupciones submarinas tenían efectos limitados, y probablemente así en la mayoría de los casos, pero eventos recientes han demostrado que también pueden generar impactos importantes en la superficie y por eso vale la pena estudiarlas", añadió el investigador.

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