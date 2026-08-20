"Los volcanes ocultos del Pacífico": Estudio revela si macizos submarinos pueden presentar actividad y cuáles serían sus efectos
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Una investigación de la Universidad Austral de Chile (UACh) sobre "Los volcanes ocultos del Pacífico" busca comprender "cómo se forman algunos de los volcanes más enigmáticos del planeta y qué pueden revelar sobre la evolución de la Tierra, el origen de las islas oceánicas y la biodiversidad que albergan".
El estudio liderado por el Dr. Luis Lara, académico del Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra e investigador principal del Instituto Milenio de Investigación sobre Riesgo Volcánico-Ckelar Volcanes, se centra en las islas del archipiélago de Juan Fernández y los montes submarinos a más de 2 mil bajo el nivel del mar.
Una de las interrogantes que busca dilucidar este trabajo es si estos volcanes submarinos podrían volver a presentar nuevamente actividad eruptiva tras años de reposo y cuáles serían los efectos que podría tener una situación como esa.Ir a la siguiente nota
¿Volcanes submarinos podrían volver a tener actividad?
Ante esta interrogante, el estudio indica que "aunque no existen registros históricos de actividad volcánica reciente asociada a los montes submarinos de la dorsal de Juan Fernández, la evidencia geológica indica que estos sistemas registraron erupciones muy posteriores a la etapa de construcción principal".
Además, se explica que "en teoría, algunos de ellos podrían volver a activarse bajo determinadas condiciones".
"La posibilidad de que ocurra una nueva erupción depende de factores que aún son objeto de investigación, entre ellos la profundidad a la que se genera el magma y los mecanismos que controlan la deformación de la litosfera oceánica", se complementa.
Como ejemplo se nombra a la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai de Tonga en el año 2022, la cual demostró que "el volcanismo submarino puede generar explosiones de gran magnitud, producir tsunamis y provocar impactos a escala regional e incluso global".
El Dr. Lara explicó que una erupción en los márgenes de una isla oceánica o en montes submarinos podría tener efectos de diferente consideración "dependiendo de la profundidad a la que ocurra".
"Mientras algunas erupciones podrían no tener mayor expresión en superficie, otras podrían generar explosiones hidromagmáticas y tsunamis de origen volcánico, afectando a las zonas circundantes", señala el estudio.
"Durante décadas se pensó que las erupciones submarinas tenían efectos limitados, y probablemente así en la mayoría de los casos, pero eventos recientes han demostrado que también pueden generar impactos importantes en la superficie y por eso vale la pena estudiarlas", añadió el investigador.
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