Ante nueva alza de este jueves: Estos son los descuentos en combustibles disponibles en las principales bencineras

20 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Tal como había anunciado previamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), a partir de este jueves 20 de agosto los precios de las bencinas y otros combustibles registraron una fuerte alza.

En concreto, las gasolinas de 93 y 97 octanos registraron un aumento de $34,8 por litro, mientras que el diésel aumentó su valor en $97,4 por litro.

La nueva alza significa un duro golpe para el bolsillo de las familias, pero afortunadamente, las bencineras tienen a disposición una serie de descuentos para paliar en parte este nuevo aumento en el precio de los combustibles.

Descuentos en Copec

De manera extraordinaria, Copec dispuso que solo por este jueves los clientes podrán cargar gasolina "a los precios previos al alza" en cualquiera de sus estaciones de servicio a lo largo del país y con cualquier medio de pago.

Además, quienes tengan un vehículo diésel podrán ingresar el código CUPONDIESEL en la App Copec para acceder a un descuento de $100 por litro que solo estará "válido durante este jueves 20 de agosto".

Lunes

Tarjeta Cencosud Sotiabank Mastercard : $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta asociada a la App Copec.

: $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta asociada a la App Copec. Jumbo Prime: $100 de descuento por litro ingresando el código enviado por Jumbo Prime en la App Copec.

Martes

Rutpay : $50 de descuento por litro escaneando el código QR desde la App Rutpay de BancoEstado.

: $50 de descuento por litro escaneando el código QR desde la App Rutpay de BancoEstado. Tarjetas Banco Internacional : $100 de descuento por litro pagando con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black asociadas a la App Copec.

: $100 de descuento por litro pagando con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black asociadas a la App Copec. Tarjetas de crédito Itaú: $100 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando el código enviado por Itaú.

Miércoles

Visa Scotiabank : Hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Visa asociadas a la App Copec.

: Hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Visa asociadas a la App Copec. Automóvil Club: Cupón de $50 de descuento por litro para socios conductores.

Jueves

Cashback tarjetas BCI : 7% de cashback de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito BCI mediante la App Copec.

: 7% de cashback de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito BCI mediante la App Copec. Tarjetas Coopeuch: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de débito y Tarjeta Prepago Dale Coopeuch y $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Coopeuch.

Viernes

Santander Consumer : $100 de descuento por litro usando tu código.

: $100 de descuento por litro usando tu código. Tarjetas Tenpo: Desde $50 de descuento por litro pagando con tarjetas Tenpo Mastercard.

Sábado

Santander Consumer : $100 de descuento por litro usando tu código.

: $100 de descuento por litro usando tu código. Mach: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Machbank asociadas a la App Copec.

Domingo

App Copec : Entra a la app y activa $100 de descuento por litro en gasolina de 93, 95, 97 y diésel o activación manual de código compartido cada domingo en redes sociales. Válido por hasta siete días.

: Entra a la app y activa $100 de descuento por litro en gasolina de 93, 95, 97 y diésel o activación manual de código compartido cada domingo en redes sociales. Válido por hasta siete días. Santander Consumer : $100 de descuento por litro usando tu código.

: $100 de descuento por litro usando tu código. Tarjetas Bice Limitless: $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta asociada a la App Copec.

Descuentos en Shell

Lunes

Mercado Pago: $100 de descuento por litro pagando con dinero en Cuenta Mercado Pago a través de la App Shell.

Martes

Lider BCI: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Lider BCI a través de la App Shell.

Miércoles

Banco de Chile : $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito a través de la App Shell.

: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito a través de la App Shell. Banco Edwards: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito a través de la App Shell.

Jueves

App Shell : $50 de descuento por litro de diésel ingresando el código DIESEL50 en la app.

: $50 de descuento por litro de diésel ingresando el código DIESEL50 en la app. Scotiabank: $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa a través de la App Shell.

Viernes

Tenpo: Cashback de $50 a $300 por litro pagando con tarjetas Tenpo a través de la App Shell.

Domingo

Banco Security : $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la App Shell.

: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la App Shell. Banco Bice: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la App Shell.

Todos los días

Cumpleaños : Una carga con $50 de descuento por litro el mes de cumpleaños, pagando con la App Shell.

: Una carga con $50 de descuento por litro el mes de cumpleaños, pagando con la App Shell. Mutualidad del Ejército y Aviación: $15 de descuento por litro pagando con cualquier tarjeta a través de la App Shell.

Descuentos en Aramco

Lunes

Consorcio : $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de App Aramco Estaciones.

: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de App Aramco Estaciones. Municipalidades : Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas.

: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas. AMUCH : Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas.

: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas. ACHM: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas.

Martes

Mercado Pago : $50 de descuento por litro pagando con tarjeta de prepago a través de la App Aramco Estaciones.

: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta de prepago a través de la App Aramco Estaciones. Municipalidades : Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas y estaciones adheridas.

: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas y estaciones adheridas. AMUCH: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para clientes inscritos en Aramco en las comunas adheridas.

Miércoles

Banco Ripley: Hasta $150 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito o débito a través de la App Aramco Estaciones.

Jueves

ABC Visa: Hasta $150 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa a través de la App Aramco Estaciones.

Viernes

Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito o prepago a través de la App Aramco Estaciones.

Sábado

SBpay: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito física o $150 de descuento por litro a través de la App Aramco Estaciones. Clientes SBpay Prime extienden beneficios a viernes, sábado y domingo.

Domingo

SPIN: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito SPIN Visa de Cruz Verde física o a través de la App Aramco Estaciones.

Todos los días

FFAA y de Orden : Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para personal activo y en retiro de la Armada, Carabineros, Ejército, FACh y Jenabien (PDI).

: Hasta $40 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para personal activo y en retiro de la Armada, Carabineros, Ejército, FACh y Jenabien (PDI). Uber Taxi y Uber Rides : Hasta $100 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para taxistas y socios conductores de Uber.

: Hasta $100 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para taxistas y socios conductores de Uber. Uber Eats : Hasta $200 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para socios repartidores de Uber.

: Hasta $200 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para socios repartidores de Uber. Taxis : Hasta $50 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para taxistas inscritos en Aramco.

: Hasta $50 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago para taxistas inscritos en Aramco. Transportistas escolares: Hasta $30 de descuento por litro con tu RUT y todo medio de pago.

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