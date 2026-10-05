Nuevamente será subastado conocido Strip Center de Maipú: Tiene cine, 18 locales y 143 estacionamientos

05 oct. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un conocido centro comercial de Maipú volverá a ser subastado, pero esta vez con un nuevo precio mínimo. Se trata del Boulevard Terrazas de Maipú, recinto que cuenta con siete salas de cine, 18 locales comerciales y más de 14 mil metros cuadrados construidos.

Será el tercer intento por concretar la venta del inmueble, luego de los remates realizados en enero y agosto de este año. La nueva subasta quedó fijada para el 28 de octubre, a través del sitio web de la rematadora Macal.

¿Qué incluye el Boulevard Terrazas de Maipú?

El recinto, ubicado en plena Avenida Los Pajaritos, es propiedad de Inmobiliaria Jepsen, empresa que entró en un proceso de liquidación concursal tras no alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La venta contempla el centro comercial completo y los negocios que actualmente funcionan en él.

La propiedad tiene aproximadamente 14.500 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro subterráneos y dos pisos comerciales.

La unidad económica considera:

7 salas de cine.

18 locales comerciales con terrazas.

143 estacionamientos.

4 subterráneos.

Una azotea.

Bodegas.

3 módulos de venta.

La marca Boulevard Terrazas de Maipú.

Contratos de arriendo vigentes con seis operadores comerciales.

macal.cl

Entre las empresas que actualmente mantienen contratos de arriendo se encuentran Cinépolis, AFP Provida, Insumos con Amor, Starbucks y Retail Investment.

Uno de los principales espacios del recinto son las siete salas de cine de Cinépolis, que se encuentran equipadas y funcionando.

macal.cl

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El nuevo precio mínimo para el remate

Para la subasta del 28 de octubre, el precio mínimo quedó establecido en 320.000 UF (más de $13 mil millones).

Quienes quieran participar deberán presentar además una garantía de 20.000 UF (más de $800 millones), mientras que el plazo establecido para el pago es de 106 días.