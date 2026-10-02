Rematarán más de 2.500 máquinas de gimnasios Energy Club: Revisa la fecha y cómo participar

02 oct. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

A casi cuatro meses del cierre de los gimnasios Energy Club, se conoció el remate de parte del equipamiento que pertenecía a la conocida cadena. Se trata de una subasta que contempla más de 2.500 máquinas y equipos profesionales.

Entre los artículos que serán subastados se encuentran máquinas elípticas, trotadoras profesionales, bicicletas de spinning, equipos de rendimiento y escaladoras, además de implementos de musculación, equipos de audio y sonido, mobiliario y otros artículos utilizados en los gimnasios.

¿Qué se rematará de Energy Club?

De acuerdo con la información publicada por Remates del Río, la subasta contempla lotes de distintos tipos de equipamiento profesional, entre ellos:

Trotadoras profesionales.

Elípticas de rendimiento.

Bicicletas spinning.

Escaladoras.

Implementos de musculación.

Equipos de audio y sonido profesional.

Equipamiento Smart TV y computación.

Mobiliario y lockers.

Televisores y otros equipos.

La publicación también destaca que se trata de equipos en excelente estado, pertenecientes a marcas líderes y considerados de alta demanda.

Además, la modalidad será de “lotes todo comprador”, por lo que quienes estén interesados podrán revisar previamente los artículos disponibles.

Remates del Rio

¿Dónde estaban los equipos de Energy Club?

Los lotes corresponden a distintos locales y dependencias asociados a la cadena. La publicación del remate identifica los siguientes puntos:

Vitacura. Morandé. Bodega Macul. Costanera. Marina Arauco. Talca.

Las visitas previas deben coordinarse antes de la subasta.

¿Cuándo es el remate y cómo participar?

El remate se realizará el jueves 8 de octubre, desde las 11:00 horas, y será 100% online.

Para participar en el remate, debes ingresar al sitio web de Remates del Río (en este enlace) y seleccionar la opción “Ingresar al remate”. Luego, tendrás que acceder utilizando tu RUT y contraseña.

Si es tu primera vez participando, debes ingresar al apartado “Registrarse” y completar el proceso de inscripción. Una vez creada la cuenta, podrás continuar con el proceso para participar en la subasta.