Remate de excedentes de Sodimac: ¿Cuándo es y cómo participar en la subasta online?

30 sept. 2026 - 07:50 hrs.

Remates Zárate anunció una nueva subasta de productos de hogar y excedentes de Sodimac, que se realizará el próximo miércoles 7 de octubre. La actividad será completamente online y comenzará a las 10:30 horas, según el calendario publicado por la casa de remates.

La subasta contempla una garantía mínima de $500.000 para quienes deseen participar. Además, la empresa informó que la información y el registro para este remate estarán disponibles a partir del viernes 2 de octubre.

¿Cómo participar en el remate de hogar?

Para participar, los interesados deben registrarse en la nueva plataforma de Remates Zárate (clic acá para acceder), inscribirse en el remate de su interés y transferir la garantía de seriedad exigida. Una vez completado este proceso, podrán ingresar al sitio web el día de la subasta y realizar sus ofertas.

La casa de remates también informa que los productos se venden mediante subasta, por lo que no tienen un precio fijo: el valor final depende de la oferta de mayor monto recibida.

En cuanto a los costos, el sitio establece una comisión para la casa de remates equivalente al 15% más IVA. Por ello, quienes quieran participar deben considerar este cargo, además del monto que oferten por los artículos.

Los artículos se podrán ver de forma presencial el martes 6 de octubre, desde las 9:30 hasta las 17:30 horas, en San Ignacio 101, comuna de Quilicura.

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