General Araya anuncia ascenso póstumo de Cristopher Aguilera y afirma que se está fortaleciendo el poder de fuego de Carabineros

29 sept. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto del funeral de Cristopher Aguilera Fernández, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, abordó uno de los desafíos que enfrenta actualmente la institución: la capacidad con la que sus funcionarios deben responder ante una criminalidad que, según describió, se ha vuelto más violenta.

¿Qué dijo el general Araya?

“Se está fortaleciendo al carabinero para que tenga un mayor poder de fuego, una mayor presencia y una mayor capacidad, para recuperar lo que todos queremos, paz y seguridad”, señaló Araya.

“Estamos viviendo otra criminalidad, una criminalidad más violenta, que no teme en dispararle a los carabineros. Estas personas tienen un desprecio total por la vida, les da lo mismo matar”, afirmó.

Plan para aumentar la dotación

Otro de los puntos abordados por Araya fue la cantidad de funcionarios disponibles para enfrentar estas situaciones.

“Estamos trabajando fuerte en ver la forma de cómo tener más carabineros, en eso hemos tenido todo el apoyo de toda la autoridad. Es un plan que se está reforzando, tenemos varias iniciativas que están en ejecución”, sostuvo.

El uniformado también destacó el trabajo que se realiza para ubicar a personas que mantienen órdenes pendientes.

“Por eso estamos con este plan (plan de captura de prófugos). Todos aquellos que tienen órdenes deben estar cumpliendo a cabalidad ese mandato judicial”, indicó.

“Esta muerte no es en vano, nosotros vamos a renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro país”, aseveró.

El reconocimiento a Cristopher Aguilera

La ceremonia del funeral estuvo marcada por un reconocimiento póstumo al funcionario.

“He dispuesto el ascenso póstumo al grado de Suboficial Mayor de Carabineros de quien fuera el Cabo 2º Cristopher Aguilera Fernández, como un justo reconocimiento a su vocación de servicio, su valentía, su compromiso y la entrega absoluta con la que asumió cada día la noble misión de proteger a la comunidad”, expuso Araya.

“Y porque su nombre, su historia y su ejemplo permanecerán para siempre junto a sus camaradas, he dispuesto que, a partir de hoy, la 42ª Comisaría Radiopatrullas pase a denominarse 42ª Comisaría Radiopatrullas Suboficial Mayor Cristopher Aguilera Fernández”, agregó.

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