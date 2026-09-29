Gigante chino se adelanta al Cyber Monday y lanza ofertas con descuentos de hasta un 70%

29 sept. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

A una semana de que se inicie el esperado Cyber Monday, una reconocida plataforma china de ventas online inició su campaña de rebajas con sorprendentes descuentos en todas las categorías.

Hablamos de AliExpress, que adelantó sus ofertas con descuentos de hasta 70% desde ayer lunes 28 de septiembre hasta el próximo miércoles 7 de octubre.

¿Qué incluyen las ofertas de AliExpress?

La iniciativa incluye artículos de electrónica, repuestos para autos y motos, además de equipamiento deportivo y para actividades al aire libre.

Entre las marcas participantes se encuentran Lenovo, Ugreen, GameSir, DJI, Insta360, 70mai, Sofirn, Wurkkos, LI-NING, Darevie y Kapvoe.

Las ofertas forman parte de AliExpress Marcas+, programa de certificación de la plataforma que busca garantizar la autenticidad de los productos.

"Sabemos que los chilenos esperan valor, confianza y flexibilidad a la hora de comprar electrónicamente", señaló el country manager de AliExpress Chile, Kai.

El ejecutivo agregó que, con las promociones anticipadas, junto con AliExpress Marcas+, las devoluciones gratuitas y los puntos de retiro de Blue Express, "les estamos dando todas las garantías para comprar con confianza".

Devoluciones y retiros

En cuanto a las devoluciones, los pedidos que cuenten con la opción "Free Returns" pueden devolverse hasta 90 días después de la compra. La primera devolución de cada pedido no tiene costo.

AliExpress también ofrece el retiro en puntos Blue Express para los productos que tengan la etiqueta "Retiro en un punto". Cuando el pedido llega, el cliente recibe una notificación con la ubicación y un código para recogerlo.

Entre los productos destacados figura el Lenovo LE302 OWS Ear Clip, unos audífonos inalámbricos de 4,4 gramos que incorporan Bluetooth 6.0 y un diseño de clip pensado para un uso prolongado.

Las promociones estarán disponibles hasta el 7 de octubre a través de AliExpress y su aplicación para iOS y Android. La plataforma, lanzada en 2010, opera actualmente en más de 200 países y regiones.

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